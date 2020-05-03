法国出现首例新冠人传动物病例

著名的巴黎南郊阿尔福特兽医学校(Ecole vétérinaire d’Alfort)研究人员表示，一只猫被染上新冠病毒。他们提醒患病者不要接触自己的宠物。另外过去24小时，法国报告有135人死亡，单日死亡人数继续在下降，急救人数仍在趋缓，总死亡人数达24895人。在被延长两个月的公共卫生紧急状态草案讨论之前，法国卫生局表示，来自“申根、英国的欧盟公民”将不被要求实施隔离。

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另外，法国博比尼(Bobigny)急救科主任科恩Yves Cohen3日对BFMTV全天候电视台记者表示，他们对全院最初所有病例重新进行了病毒PCR检测，发现第一例新冠病毒病例出现时间在2019年12月27日，比官方预测的1月24日早了近一个月。

法卫生部长：不能松懈 否则前功尽弃

法国卫生部长维兰周日接受《巴黎人报》记者采访时表示，如果5月11日新冠病毒传染率有所上升的话，政府有可能不立即解禁，会酌情延长禁足令。

法国卫生部长表示，离逐步解封还有一个多星期的时间。很多法国人早已失去耐心，外出的次数和时间增多、加长。他表示，如果大家松懈让、导致病毒锅盖被“掀开”的话，我们就会前功尽弃。

法国政府发言人尼迪亚耶(Sibeth NDIAYE)3日表示，新冠病毒感染率曾是0.5；而现今升为0.63。也就是说，10位感染者，到了下个星期就会有6个而不是5个人被感染。她提醒大家千万不可掉以轻心。

世卫组织传染病危害管理部门主管西尔维-布莱恩德（Sylvie Briand）5月3日再次提醒说，尽管氯喹医治新冠病毒取得了令人鼓舞的效果。但专家仅在实验室和一小群患者中积累了少量的临床经验。我们还需深入观察它的疗效，最终等待氯喹医治效果令人满意时再推广。

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