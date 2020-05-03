网民怒斥家乐福趁”疫“打劫 法媒揭是fake news

5月4日开始，法国很多超市被允许开始出售医用和民间布制口罩。5月3日脸书上流传的一张照片让网民大怒。他们骂家乐福是“强盗”“趁”疫“打劫 ”。我们从这张照片中可以看到一个家乐福上架的口罩广告上写着：一次性医用口罩，1包50个口罩共60欧元。“愤怒白衣天使”对超市赚钱卖医用口罩表示极大不满。

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仔细算过是1.20欧元口罩，这超过了政府规定的一次性医用口罩0.95生丁的价格。法国国内电台网站立即看出消息表示，照片上的家乐福不在法国，是摩纳哥港口城市丰维埃耶（Fontvieille）的家乐福。

摩纳哥疫情有了缓解之后，政府允许超市从4月27日开始出售医用口罩，但摩纳哥并不像法国对紧俏的口罩限了价。法国国内电台记者表示，法国各大、小超市从周一(5月4日)开始有权出售口罩。

政府对一次性的医用口罩规定了出售价格，但是对民间制的布口罩没有明确的规定。家乐福董事长施瓦茨(Raimund Schlcher)对法新社记者表示，从周一开始，我们在超市出口会上架医用口罩，价位是0.60生丁，有5个一包的；也有10个一包的。

施瓦茨还表示，我们会对顾客限量，一人只能购买一包。这样可以保障更多的人可以买上急需的口罩。至于民间造的布口罩，施瓦茨表示，布口罩有的不到一欧元；最贵的也超不多3欧元一个。价格高的布口罩清洗的次数可以多一些。

摩纳哥城(Monaco-Ville)“岩石区”(Le Rocher)仅对药房出售的口罩限价。外科医用口罩价格为2.5欧元；FFP2口罩贵很多，要7.5欧元一个。法国财政与经济国务秘书帕尼埃-鲁纳歇（Agnès Pannier-Runacher）女士表示，政府会采取一周抽查一次的办法，杜绝囤积倒卖的行为。

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