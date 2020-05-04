法国总理菲利普：现在到了关键的时刻

在离法国逐步解封还有6天的时间，未知的变数仍然很多，公共交通以及学校复课也都面临着挑战。法国总理周一表示说，“现在到了关键的时刻”。

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法国总理菲利普周一在法国参议院进一步明确了从5月11日开始的解封计划。

对初中生来说，如果不能保证社交距离的话，就必须戴口罩；另外，解封计划在马约特岛将被推迟。

法国总理还宣布，向80万名因疫情而断了收入的年轻人提供每人200欧元的补助。

但是，在离逐步解封还有6天的时间，未知的变数仍然很多，公共交通以及学校复课也都面临着挑战。法国总理周一表示说，“现在到了关键的时刻”。

法国总理菲利普说：“我们处于一个关键的时刻，因为仍然有众多的未知数。我们从来没有掩盖，也从来没有低估。世界上没有任何一个国家，没有任何一位科学家能够预计夏天.秋天时等待我们的情况。有科学家非常肯定地跟我们说，不会有第二波疫情的，病毒会在夏天消失的；同时，同样博学的.同样受人尊敬的科学家，跟我们说的和这完全相反。”

菲利普说：“我们处于一个关键的时刻，因为我们不能够继续禁闭下去。我们处于一个关键的时刻，因为我们需要展现一定的集体性的纪律，以便学着和病毒共存。我们只能是通过预防、通过纪律、通过严谨的个人和集体行为，才能控制住疫情。”

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