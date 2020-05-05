《视频》一旅法华人企业家速建巴黎大区首条口罩生产线

旅法华人企业家、上市公司Eurasia groupe的老板黄学胜决定两周内在巴黎市郊Blanc-Mesnil建成一家口罩生产工厂，计划每日生产50到80万只FFP1 和FFP2标准的防护口罩，以解法国口罩匮乏燃眉之急。他的项目得到当地政府的支持。这将是巴黎大区首条口罩生产线。

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黄学胜的举动虽然得到当地政府的支持和赞赏，但华人社团对他看法不一。

巴黎华人协会组织雅集社社长雷丹宇向法新社表示，在同代旅法华人中，黄学胜有些与众不同。他法语流利，爱开我笑，面对媒体谈吐自如。但法新社报道指出，华人社团也有人怀疑他华而不实。其事业飞黄腾达，令有些人怀疑他与中国的关系。尤其是2017年，他在前往中国参加一次原本为期3天的会议活动后，一度无法返回法国，时间长达近两个月。他本人向法新社解释说，那次滞留是为了配合中国当局对一名官员的调查。而且，此后他已经多次往返中法两国之间。

2014年法国负责侦办洗钱和舞弊犯罪的部门财经检察院对他展开一项初步调查。一名了解情况的司法人员告诉法新社，该调查仍在继续，但可能很快结束。

现年55岁的黄学胜13岁来到法国。很早就开始工作。曾先后在里尔的餐饮业和纺织业活动。后来投资房地产，主要商业活动是向商家出租仓库场地。即将上马的口罩生产线场地就为他所有。

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