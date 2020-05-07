德国女记者控告法国前总统德斯坦性骚扰

94岁高龄的法国前总统德斯坦先生被一位德国女记者指控性侵。这位记者说：德斯坦在2018年年底，利用一次访谈的机会，连续三次触摸她的臀部。

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这位37岁的女记者名叫安·凯瑟琳·斯特拉克(Ann-Kathrin Stracke)，在德国公营电视台—德国公共广播公司工作。周四她对法新社表示，她去年底在目前是法国宪法委员会成员的前总统德斯坦的办公室采访时，德斯坦三次触摸她的臀部。她证实了周三法国『世界报』和德国『南德意志报』的相关报道。

为什么现在要说这件事，斯特拉克说：“我决定要说出这件事，因为我希望人们应该知道，一个前法国总统在采访结束后性侵了一名女记者，这就是我的遭遇”。

她已于2020年3月10日向巴黎检察院投诉。她的企业在进行了独立调查后，也支持她这样做。

法新社就此询问巴黎检察院，巴黎检察院没有立即做出评论。法新社还询问了德斯坦周遭人士，他们也不愿在这一阶段做任何表态。

斯特拉克讲述了这件事的原委： 2018年12月18日，是德斯坦同时期执政的德国前总理施密特百岁生日之际，斯特拉克就此采访了前总统德斯坦。

“访谈结束后，我提出与德斯坦先生和我们团队一起合照的要求，照片是由他的助手拍摄的。我站在德斯坦的左手，拍摄期间，他把手伸到我的左腰，然后滑倒我的臀部后停住”。

这种情形又重复了两次。一次是另外一次合照，一次是前总统向她展示他与其他国家元首一起的照片以及他的家庭照的时候。

斯特拉克说：“我试着推开他，但我没有成功”，为了摆脱困境，她让一起来的摄像师推翻了台灯，在她和德斯坦中间安置了一把椅子。

回到电视台总部科隆后，她把这件事告诉了电视台总裁，总裁非常重视。电视台领导层决定委托一个独立的律师事务所收集女记者本人以及其他同事的见证。

随后，这家德国电视台委托法国一家律师事务所于2019年向德斯坦先生办公室发去信函，四周后，律师事务所收到了回执。

据指出，女记者迟至事件发生差不多一年之后提告，并且公开讲出自己的遭遇，是受到了“我也是”( # MeToo)运动的影响。

在知道了斯特拉克将要公开这件事情后，德国公共广播公司于四月份再次与德斯坦办公室联系，希望能听到他的解释。

这家电视台对法新社解释说：“5月4日，德斯坦先生的律师宣布，前总统办公室并不知晓这些指控，因此无可置评。”

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