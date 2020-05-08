随着法国解禁的临近  开放海滩的申请蜂拥而至

法国准备从下星期一开始部分解禁，沿海地区关闭的海滩会根据具体情况，逐一解禁，为此，从地中海的马赛、土伦到布列塔尼的普洛莫尔（Ploemeur），法国沿海地区的省长接到众多城镇要求开放海滩的申请。

广告 继续浏览后续

周四，法国政府宣布鉴于新冠疫情还在传播，海滩关闭本应持续到六月一日，但从5月11日起，会根据每个地方的具体情况决定是否重新开放海滩。

内政部长指出，“一般来说是关闭 ”，但是各省省长可以根据市长的要求开放海滩，条件是要有“足够的设施，保证人与人之间的安全距离”。

大西洋海岸城市普洛莫尔的市长“听到这一通知后，就立即发了一条短信给省长”。他说“将呼吁民众的公民责任感。这意味着，如果不守规则乱来，那会毫不犹豫的关闭海滩 ”。

马赛和土伦的市长对政府的新措施很满意，表示周四晚上就会向省长提出申请。

普罗旺斯 阿尔卑斯蔚蓝海岸大区的议会主席称：这对我们来说是个好消息，为了能下海已经闹了一阵子了，因为我们认为个别的水上运动，特别是划船、皮划艇运动是不能在海上感染新冠病毒的”。议会主席补充说“我坚信，绝大多数市长都将要求重新开放海滩。如和意大利一样，人们可以在海滩上每间隔1米5铺上毛巾进行日光浴，或像在美国，虽然无权躺在沙滩上，但是可以散步。”

近几周以来，要求开放海滩的呼声高涨。布列塔尼航海家安妮·奎梅发起请愿联署，求政府重新开放海滩，让“冲浪者，游泳者，慢跑者，散步者，在水上和陆地上遵守安全距离的基础上，无需分组就能进入海滩或停车场”，请愿书已收集了超过92,000个签名。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅