法国绿区发现一起群聚感染 葬礼惹的祸

在法国5月11日逐步解禁前夕，西南部多尔多涅(Dorgogne)绿区传出不好的消息，几十人一起举行葬礼，随后发生群聚感染。法国新-阿基坦大区卫生局局长拉弗尔卡尔德(Michel Laforcarde)告诉媒体，检测的103人中9人被确诊，局面在控制之中，但一再希望大家逐步解禁后千万不要大意。

广告 继续浏览后续

新-阿基坦区(Nouvelle-Aquitaine)之前被划为绿区，也就是疫情不严重的区域。一个居民人数还不到2000人的小城市维尔格(Vergt)本是个幸免的区域，之前一个确诊病例也没有。但举行葬礼后，让这个小村镇背上了“群居感染”的黑锅。

4月底，一个50来岁的中年人患癌症不幸离世，家人在村镇给他举行了下葬仪式。一名从葡萄牙赶来维尔格(Vergt)村镇的人不知道自己已患上新冠病毒病症，在葬礼仪式和家庭聚会之后感染了其中一人。

根据地方卫生部门向媒体透露的消息，去墓地告别的人大约有20多人。但在殡仪馆和此后举行大家庭聚会的人数为多。

4月30日，参加此次葬礼的一人发现自己开始有特别像新冠病毒的症状，去看医生后检测成为该村镇第一例确诊病例。此后家中5人也被确诊。地方卫生局立即对127人进行了追踪监测，目前已知有9人确诊，8人都是亲属；另外1人是在工作地点被感染的。

在法国分阶段开禁之前，卫生部门再次提醒民众不要盲目松懈，误认为已“大功告成”，否则会功亏一篑。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅