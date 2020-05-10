解禁后的法国人该有多么幸福！

法国禁足55天之后，从11日零点开始逐步解禁。不论是绿区还是红区，从即日起人们不再需要“出行证明”、小规模的商业开始营业，酒吧、餐馆、电影院和一些文艺活动除外。乘坐巴黎公交的乘客在上下班高峰时间需要出示企业工作证明。不戴口罩者11日第一天解禁起将被罚135欧元。法国卫生部长维兰再次提醒大家，前往不要有万事大吉的感觉。

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巴黎大众运输公司，也就是巴黎地铁运行量从11日开始将达75%；巴黎大郊的快线火车可达60%。但前往100公里以外的人要注意，逐步解禁的第一阶段是不允许跨区出行超过直线距离的100公里，否则将被罚款。巴黎大区从5月11日起出动了大批交通警。11日和12日两天是适应期，从13日开始正式罚款。

巴黎大区上下班高峰时间有哪些规定？

法国交通部前几天颁布规定，巴黎大区乘坐公交的乘客在上下班高峰时间必备一份“企业工作证明”。证明由雇主写明上下班的具体时间。上下班高峰的概念为早晨6点30 至 9点30分和16点-19点，每位乘客也可以携带自己填写的工作证明。周一、周二为警示，但从周三开始如被查出违规将被罚款。

出行必带口罩吗？

法国绿区从5月11日起，幼儿园、小学、初中的教师将做好开学的准备。红区的初中不得开课，至少要等一个星期。而幼儿园和小学将逐步开课。但如发现有校园工作人员已发生感染情况，开课日期一律推迟到今年9月份。孩子们上学时，由教师发放口罩，不满6岁的孩子免口罩。医护人员说，年纪太小会发生危险。

5月11日至17日是一个适应阶段。没有太多顾虑的家长可以把孩子送入学校。教育部长布朗盖（Jean-Michel Blanquer）明确表示，没有硬性规定。但他希望让孩子们不要总是呆在家里。为此，学校老师也会分批开课，因每班的学生人数不得多于10-15个。教育部对校舍消毒的规定十分严格。

至于口罩，各个城市的规定是不同的。尼斯市很奢侈，它是第一个向市民免费发放口罩的城市。市长规定只要出门必须戴口罩。

一些商家也规定顾客进入商店必须要戴口罩。很多商店的老板自备了免费发给顾客的口罩。超市酌情，有的规定必须戴；有的随意。

但在巴黎大区乘坐公共交通一定要戴口罩，否则从5月11日起就会被罚款。罚金很高，135欧元。

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