法国解禁：经济生活恢复但受到限制

2020年5月11日，巴黎圣拉扎尔火车站，这是法国解禁后第一天。

调和各种社会活动，继续抗击尚未结束的新冠疫情：随着商店开门，工厂复工，经过两个月的禁足后，法国的经济生活在在受到限制的情况下今天开始复苏。

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法国经济部长勒梅尔今早（5月11日）表示 “法国正在进入一个新世界，在这个世界中，必须学会协调经济活动，工作和病毒的传播，回应这一挑战并且成功，将取决于每个人”。

法国国家统计和经济研究所已经提醒说，与疫情爆发初期，人们期待解禁的热情相反，恢复将是缓慢的，并且已经进入“渐进模式”。即便工业和建筑业在4月底已经开始复工。

当然，部分关闭的商店能够重新开放，但受到严格的卫生限制，而一些职员也不得不继续进行远程办公，且有的仍需照看自己的孩子。禁足中实施的部分失业措施也将继续进行，如对那些不想送孩子上学的父母。

更不用说公交系统了，交通只有部分恢复。受到卫生防护的各种限制，企业也活动也受到打击。

大多数人（42％）认为复苏将是非常缓慢的，特别是在贸易、运输，住宿和餐饮方面，且咖啡馆和餐馆还将关闭数周。

最后，只有40％的企业领导者认为他们将在今年年底之前恢复全部生产能力。

除了恢复速度让人担心之外，经济恢复的未知因素是消费，在禁足期间，法国人的消费下降了三分之一。

在制造业方面，某些产业“由于对国外零部件的依赖以及库存水平（低），在禁闭期间，生产链中断的风险仍将继续，估计到今年年底，国际贸易仍将受到严重影响。

不过经济部长许诺，对企业来说“国家将继续存在”，他不久将公布政府针对受影响最大的领域（如航空和汽车制造业）的支持计划。