武汉“军运会”惹的祸？法军方：去年10月尚未发现病毒

法国军方就运动员称在武汉军运会上感染新冠病毒再次表态。国防部国务秘书达丽厄塞克(Geneviève Darrieussecq)12日在参议院听证会上表示，如今检测去过武汉的运动员是否染病毫无意义，即便呈阳性也很有可能是近一、两个月感染上的，不能说明什么问题。她还表示，去年10月，病毒尚未被发现。《巴黎人报》认为，去过武汉的法国运动员给专家提供了珍贵的线索。

广告 继续浏览后续

法国小媒体“20分钟”20minutes、地方报刊《西南日报》12日悄声地报道了上述消息。“20分钟”网站报道说，法国女子现代五项运动员艾洛蒂·克劳威尔（Elodie Clouvel）3月25日接受媒体采访时的表态真的捅了马蜂窝。

3月25日卢瓦尔地方电视台采访了这位曾经前往武汉参加军运会的克劳威尔。她当时表示，从世界各地来参加军运会的很多运动员都病了，我最近和一名军医取得了联系，军医告诉我，我

患上了新冠病毒，法国代表团中很多人都病了。

克劳威尔对电视台记者表示，她和男友瓦朗丹(Valentin)都病了，瓦朗丹曾3天无法训练。她说，我以前从没有这么病过。大家当时不是很担忧，因为在去年10月还没有人谈论起这种病。

《巴黎人报》5月6日报道说，法国女子现代五项运动员克劳威尔不经意讲述的个人经历其实给追踪传染源的医学界提供了十分珍贵的情况。《巴黎人报》表示，5月5日还有一名参加过武汉军运会的法国运动员也在全天候电视台证实他也病过。

《巴黎人报》此后再联系法国女子现代五项运动员克劳威尔时，她婉言谢绝再接受采访的邀请。《巴黎人报》表示，她3月25日在媒体上的言论未必符合军队上等级制度的要求。该报还表示，从那时起，大多数运动员都被要求停止对新闻记者采访的邀请。

匿名的一名参加过武汉军运会的运动员告诉《巴黎人报》记者，部队让他们放心。部队卫生部门还安慰运动员：“我们被告知，你们没有风险，你们是10月28日离开武汉的，新冠病毒是从11月1日开始的。”

《巴黎人报》还表示，瑞典代表团中也有很多名运动员病了，回国后发高烧。同一消息报道说，瑞典部队方面表示，他们在军中进行了测试，没有一名运动员检测结果呈阳性。这也是法国国防部国务秘书在参议院拒绝给代表团运动员检测的理由。