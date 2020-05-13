巴黎：香奈儿仓库变华人口罩厂 临近投产

《巴黎人报》网站5月13日刊出对中国温州商人王先生（Hsueh Sheng Wang）的专访。在法国（Covid-19）疫情严峻，急需口罩之际，这位华商抓住窗口期，将一间香奈儿仓库变身口罩工厂，预计日产80万只。

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几星期前还是奢侈品牌香奈儿的仓库变成了一间中国商人的口罩工厂。开工期临近，这位温州商人每天在厂房里到处走走，等待老家温州的机器到达。

这个工厂定于5月份开工，每天最高生产80万只口罩，包括两款过滤效果超过80%和超过94%（FFP1和FFP2）的口罩。

这间口罩工厂设在巴黎北郊Blanc-Mesnil市，之前该市的市长向媒体表示，与其每天等待从中国订购的数百万只口罩不能按时到货，不如以中国的方式在法国生产。

这次疫情给西方国家的主要教训之一，便是要将关乎本国国民安全的医药产品等战略物资，从中国迁回本国。

现在巴黎郊区华人口罩厂的出现，似乎透出一个“以后世界”的信息：未来从中国返迁法国的各种工厂，也许会从“中国制造”变为“中国人制造”。

据巴黎人报介绍，这位在巴黎开口罩厂的温州商人，13岁便来到法国，当时没有合法身份，现已跻身最富温州人行列。但他从未申请法国籍。他解释说这是为了做生意方便，因为中国不允许双重国籍。这位王先生有很多关系，他的公司（Eurasia Group）拥有仓库60万平米，商业中心一个，同时经营建筑业。