法国大使馆被委内瑞拉掐电停水 法急召见委大使

5月13日星期三，法国召见委内瑞拉驻巴黎大使，抗议法国在加拉加斯外交代表近期的遭遇。

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法国驻委内瑞拉大使目前是罗曼-纳达尔，屡次被委内瑞拉总统马杜罗指责，称其干预委内瑞拉内政。法新社引述使馆方称，纳达尔大使的居所自从5月2日以来受到了委内瑞拉情报部门的干扰，其所在道路的入口和出口均被路障封堵。大使的居所也从5月3日起被断电，不得不使用发电机组供电，同时又因为供水泵工作需要柴油，而柴油配给车无法开进所在道路，而无水可用。

就此，法国外交部副发言人表示，“法国强烈谴责近几日有损加拉加斯法国外交代表正常公务的行为，这违背了维也纳公约，也有损法国与委内瑞拉的外交关系”。13日下午，法国外交部找见了委内瑞拉驻法国大使，要求委方“立即停止相关做法，回复法国驻委内瑞拉大使馆的正常运转”。

在欧盟框架下，法国在委内瑞拉政局问题上支持美国方案，即：政权从总统马杜罗转移至反对派领袖瓜伊多。法国也和约50个国家一道，在2019年承认瓜伊多为委内瑞拉代理总统。自从2013年上任以来，马杜罗获得了古巴，中国和俄罗斯的支持，但美国今年3月以“毒品恐怖主义”为由，将制裁的螺丝拧得越来越紧。