“戴高乐”号航母船员为何大面积染疫？

四月中旬，法国"戴高乐"号航母上传出船员感染新冠疫情的消息后，感染人数急剧上升，导致正在执行外出任务的航母不得不折回土伦港，经过筛检发现，1767名船员中共竟有高达1064人呈阳性，引发舆论轩然大波，军方管理高层被指责防疫不利，导致航母完全失去战斗力。这艘常年在海上航行的航母如何被感染一时成谜，法国军方流行病学和公共卫生中心（Cespa）本周公布的调查揭开了一些谜底。

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据<费加罗>>报报道，为了更好地了解这种流行病的爆发情况如何，2月21日至4月13日期间，军方流行病学和公共卫生中心调查人员通过电话询问了船上的1568名水手（199位无法联系或拒绝回答）。 在总共1,064例确诊病例中，一部分是因为他们下船前一次大规模的筛选测试呈阳性，另一部分是因为味觉或嗅觉丧失，这些已被公认为师新冠病毒引发的特别症状。

也正是这些症状让医生得以回溯航母感染源头。 第一例可以追溯到2月28日，之后是3月初的两例，然后是3月14日至16日之间在布雷斯特中途停留期间发生的四例，这次停留后，至少有一个有症状的感染者上了船。 对感染动态的重新构建（感染速度很快）表明，其他几名在中途停留期间仍无症状的水手也携带病毒。 病毒的遗传分析证实了这些假设：有几种不同的病毒株，它们与2月份首次引入的病毒具兼容性，之后，在布勒斯特中途停留期间多人将病毒带上船，从而“助长了”这一流行病的传播。

在周一的国会听证会上，国防部长帕利（Florence Parly）指出，“戴高乐”号航母于2月21日至26日中途停留塞浦路斯港口城市利马索尔，3月13日至16日停留布雷斯特。在两次停留之间，航母还接受了来自西班牙、葡萄牙和意大利等地的空中补给。

帕利表示，调查人员判断在“戴高乐”号航母上首次发现新冠病毒是航母中途停留利马索尔之后；航母在布勒斯特的中途停留并不是航母被首次引入病毒的原因，但这次停留加速病毒在航母上传播的机会。她指出，在首例疑似病例出现后，航母上采取了隔离，保持社交距离和减少活动等措施，一时导致船员情绪低落，在没有新病例出现的情况下下，决定于3月底部分放宽限制，包括可以进行有限制的体育活动和举办音乐会等。

3月30日的那场音乐会有三分之一的水手参加。但调查人员认为，音乐会并没有起到病毒传播的关键作用。因为之后的几天里，参加演出的人和没有参加的人流行趋势完全相同。换句话说，大流行已经开始并且无法被制止。两天后，船上每天报告增加约50例新病例。流行曲线起点非常高。但是，直到4月5日，医疗服务部门才警告该航母可能受到污染！专家们指出，大流行警告讯号显然发出的太晚。由于无法在船上进行病毒学检查，医生只能使用法国公共卫生领域的所谓“历史性”定义进行判断，即急性发烧呼吸道感染等临床体征......因此，必须等待因这些症状而住院的人数增加以及就诊人数大幅上升的情况出现后，医生才发出警告。

民众可以合理地质疑这种观望态度的原因。 但在周一的议会听证会上，国防部长帕利表示，这次航母上对疫情的处理过程的确有“失误”，但指挥官没有“犯错”。她承认，在不同指挥系统之间以及不同级别之间缺乏协调和信息共享，今后要从这个事件中汲取教训。

染疫的航母成了研究新冠最佳案例

由于船上的人都很年轻并且身体健康，因此这些严重病例只能代表冰山的一角（该研究最后也只确定了29例严重病例，比例为2.4％ ）。 从3月22日开始后，还知道病毒会导致味觉和嗅觉丧失。 具有讽刺意味的是，这项研究相当出色地证实了这一点：大约一半受感染的水手嗅觉（57％）和味觉（47％）丧失。

警报发生的第二天，疫情已经达到顶峰。两天后，即4月8日，水手们终于戴上了口罩。 报告强调说：“很难知道究竟是在口罩的广泛使用有效，还是高感染率导致了流行病的终结。” 病毒显然很难找到新的感染人，这也从侧面证明感染后确实具有免疫力。

戴高乐航母上的船员超过65％受到感染。 从积极的方面来说，这是一个了不起的案例研究。 比如，日内瓦大学公共卫生学教授安托万·弗拉霍特（Antoine Flahault）说：“这是一个非常有趣的案例系列，也是现有的最好的案例研究之一。”新冠疫情最难估计的是无症状感染，此次航母上的无症状感染者比例确认为13％，和巴斯德研究所进行的对巴黎北部瓦兹省的研究得出的数据17％几乎一致。 同时，也证实了一些已知的知识，即年龄和超重是诱发重症的主要危险因素，而烟草很奇怪地可以防止病毒感染。

戴高乐号航空母舰上的1600名水手中，只有三分之一多一点的人是吸烟者。 这证实了在其他研究中已经观察到的令人惊讶的事实：吸烟者患Covid-19的可能性比其他人低。 实际上，在“感染者”中吸烟者的比例为32％，而在没有感染该疾病的人群中为45％。 到目前为止已发现，在包括肥胖，血型和年龄的研究因素中，吸烟与否对生病的风险影响最大。

这份报告指出：“患病人群和非患病人群的性别，年龄，体重指数和血型没有显着差异。” 但一旦被感染，男性，年龄和超重就会增加重症风险，这也是从流行开始以来就有的共识。 研究还令人惊讶地发现，“吸烟是重症的保护因素”， 在船上记录的29例严重病例中，只有两名患者是常年吸烟者。