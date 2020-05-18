法国最高行政法院责令巴黎警察局暂停使用无人机监测民众

疫情期间，在城市天空出动无人机监测民众是否违反规定，在中国大行其道。中国官方媒体曾把监测疫情的无人机称之为“空中卫士”。巴黎宪兵队也曾在禁足期间出动过无人机监督公民是否遵守不出门的规定。5月18日，法国最高行政法院(Le Conseil d’Etat )作出决定，暂停巴黎警方疫情下使用监控无人机的权力。

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巴黎人权联盟(Ligue des droits de l’homme)律师斯皮诺斯(Patrice Spinosi)对法国国内新闻电台记者表示，我们大获全胜。最高行政法院禁止在巴黎天空使用监测无人机，这个决定在其他城市也有效。法院认为，无人机违反保护个人信息的相关规定。巴黎警察局从来没有明确表示，他们拍摄的影像资料如何保存？保存多长时间。

法院表示，抗击疫情需要使用无人机的话，必须下发法令；而且要具备保护被监测人身份的技术。

巴黎警察局在禁足令发布的第二天，巴黎天空公共场所处均可望见无人机。警察局接受法国记者采访时曾表示，部署无人机监控系统是为了防止病毒进一步扩散。内政部在技术、后勤服务运营管理处协助下订购了650台无人机。

4月10日，法官德拉戈Martin Drago在接受地方电视台记者采访时已经质疑它的合法性。他曾表示，此前内政部订购的小型无人机都是为了监测游行示威队列中被称之为“黑块”的激进无政府主义者。而疫情爆发之后，警察局曾表示，他们会利用无人机向民众喊话，提醒他们规定是不让随意出门的。而疫情缓解之后，继续使用无人机监视民众的出行，这就违反了人身自由权。

在禁足期间，西南部小城阿尔比也曾为了敦促大家不要随意外出，警察多次出动无人机监视大街小巷，监视的同时还高喊：“我们是国家警察。为了防止新冠疫情扩散，没有特殊情况时，请大家不要随意外出，违者将被罚款135欧元。”