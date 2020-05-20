梦，法国科学家刚探到一个秘密

《当代生物学》（Current Biology）5月14日刊出法国科学团队的一项实验报告，揭示大脑在睡眠中的奇特功能。去年法国科学家曾与澳洲莫纳什大学合作证明人脑在睡眠中仍对外界保持关注，而这一次的研究题目是梦…

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据法国科学院（CNRS）发给法广RFI的新闻稿介绍，法国科学院和巴黎高师-文理研究大学（ENS-PSL）的科学家们刚刚发现，在与做梦相关的睡眠阶段（REM），我们的大脑会自动抑制来自外界的信息，例如对话的声音。这种能力可能是梦的保护机制之一。该研究与法兰西岛大学医院（AP-HP）“睡眠和觉醒中心”合作进行。实验报告发表在2020年5月14日出版的《当代生物学》杂志上。

法国这个科研团队证明，人在做梦时，创造了梦境。而梦境中的世界，与做梦者睡觉的安静卧室却毫无关系。该团队指出，当下环境元素融入梦境的情况并非没有，但非常罕见。

为了弄清楚大脑如何保护自己免受外部影响，法国科学家邀请18位“睡懒觉志愿者”参加实验。这项实验在法兰西岛大学医院（AP-HP）的“睡眠和觉醒中心”进行。

确实，早晨的睡眠充满了梦境。这些梦主要发生在所谓“快速动眼”睡眠期间（REM）。在这个期间，大脑有点活跃，表现出类似清醒时的活动状态。不过，这时我们的身体是完全瘫痪的。但眼睛除外，我们的眼睛仍在动。研究表明，这些眼动与梦的发生有关。

为了研究正在做梦的大脑如何与外界声音互动，法国科学团队给做梦者播放他们懂的语言讲的故事，同时混合一种无意义的语言。

然后，用脑电图与机器学习技术综合评判发现，在睡梦中，人类的大脑仍在持续记录周围发生的信息，特别是在浅睡眠期，大脑甚至像清醒时那样比较喜欢能听懂的话。然而在做梦期的情况却相反。科学家们发现：在做梦相关的“快速眼动”睡眠期，这些睡眠者的大脑会主动将能听懂的语言都过滤掉。

因此，得出结论是，我们的大脑不但可以在睡眠中从外界选择信息，而且还能根据是否处在梦中，灵活地放大或取消这些信息！

这个研究团队认为，这种机制可以使大脑保护做梦阶段。因为做梦并非毫无用处，它对平衡我们的情绪和巩固一天的学习，是必不可少的。

这份报告指出，尽管梦境主要发生在眼球运动睡眠期，但在睡眠的其他阶段也会有梦。而这时候的梦是否会自动删除我们对外部世界的感觉？还是一个问号。