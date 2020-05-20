法国政府将向国民分发“度假券”两种人优先

法国政府5月20日宣布，国家与地区合作出资，将向国民分发今年夏季的免费度假旅游券。此举被认为有助于重振旅游业，提高国民情绪。该计划的受益者将由各区自己决定，但肯定会优先两种人。

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据费加罗报报道，法国外交和欧洲事务国务秘书勒莫瓦纳(Jean Baptiste Lemoyne)5月20日兴致勃勃地宣布，政府将提供度假旅游券，帮助法国人出去休假放松一下。他说，今年夏天不一样了，不能按老样子过，我正在与各地区合作，组织今年夏天的旅游度假券的分发工作。

勒莫瓦纳表示，这笔开销将由国家和地区共同承担，优先分发的对象，由各地区根据情况自主决定，会优先发给最低收入者和疫情期间在一线和二线工作的人。

他解释说，要让那些在隔离期间居住条件差的低收入者，还有在疫情期间在一线和二线工作的人出去度假旅游。所以国家和地区共同出资来办这件事情。

勒莫瓦纳表示，目前这个计划停留在草案阶段，政府将在6月初宣布细节包括财政支出情况。据法国新闻BFMTV报道，法国政府这个措施可能与法国东部大区之前宣布的举措相似：法东大区是本次疫情重灾区。法东大区共和党籍主席洛特纳（Jean Rottner）4月初就宣布斥资500万欧元，购买10万个度假券，犒劳在疫情期间工作的人，包括维持居民日常生活的送货人，超市收银员，店铺雇员等“日常英雄们”。不过这些度假券只限于在大区内使用。

法南奥克西塔尼大区的社会党籍主席德尔加（Carole Delga）则呼吁今夏高速公路免费。勒莫瓦纳回应称，今年夏天不一样，我们要“离开高速公路”（Didier Barbelivien的一首歌），“走在黑路上” (Sylvain Tesson的一本书)。

法国旅游业受到冠状病毒疫情重创。法国政府上星期宣布了一项180亿欧元的扶助旅游业计划。据法国卢森堡广播电视台RTL报道，勒莫瓦纳表示，政府将优先支持在法国国内的度假旅游。

对于法国政府何时允许重开露营度假地，勒莫瓦纳表示，他本星期将与行业人士约会，讨论开放的条件和时间。他说，他看到目前业主们都在为重开做准备，出台卫生协议。他表示，如果疫情继续减弱，能在6月2日解封开放就很棒。

法国政府设定5月11日启动解除隔离第一阶段。但仍然禁止餐厅，咖啡，酒吧，博物馆，戏院，电影院等封闭空间开放。

勒莫瓦纳被问及欧洲各国在重开边界日期上的分歧时，勒莫瓦纳表示，“欧洲邻居之间有很多人互相拜访，所以显然需要协调。我们希望在6月15日前后，实施部分边界开放，然后全面解封边界。