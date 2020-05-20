谁说法国生物学家拉乌尔要去中国了？

马赛地中海传染病医疗与教学研究所主任迪迪埃·拉乌尔决定离开法国去北京大学医学部工作。20日上午消息从《Entreprendre》杂志网站登出后，被地方和部分大媒体竞相转载。拉乌尔助手鲁塞尔(Yanis Roussel)得知这一消息后立即联系刊登此消息的媒体，快速辟谣，一再告诉媒体，拉乌尔不会离开法国去中国。到目前为止，拉乌尔本人还没有表态。

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巴黎时间19点，《Entreprendre》杂志网站已删除拉乌尔选择去中国的消息，相关报道标题改为疑问句：“拉乌尔会不会离开法国？”该杂志敦促拉乌尔本人出面表态。

根据《巴黎人报》、《解放报》当晚刊登的消息，《Entreprendre》杂志是依据一份电子邮件说拉乌尔已无法在法国展开正常医学研究，他并批评法国医学界官僚、部分人追求的是仕途而不是救死扶伤。为此，他决定离开马赛，受聘于北京大学附属著名医学院-北京大学医学部。根据《解放报》的报道，拉乌尔要去中国工作的消息完全不属实，有人顶替他发出一份假电子邮件。

随后，《巴黎人报》刊出消息说，拉乌尔本人从媒体上得知自己将被调去中国搞研究，他对此轻松地一笑了之。

拉乌尔：新冠疫情中巴黎大区死亡人数比武汉还多！

马赛地中海传染病医疗与教学研究所主任迪迪埃·拉乌尔20日在一份上传的Youtube视频上批评卫生部门在巴黎大区救治患者不得力，死亡的人数比马赛多5倍。

他在8分多钟的视频中表示，武汉人口和巴黎大区人口相仿，分别为1千1百万和1千2百万。根据法国卫生局的死亡人数统计数字，巴黎大区新冠病毒死亡人数截至5月19日为6816人；拉乌尔表示，中国官方调升的武汉死亡人数为3869。

马赛地中海传染病医疗与教学研究所主任拉乌尔还表示，马赛医院采用了他建议的羟氯喹加消炎药阿奇霉素的疗法，60岁以下的没有一个死亡病例；70岁以下死亡病例为两例。他还表示，巴黎大区死亡者中不仅仅是老年人，还有一些中青年者。他不赞成拒绝在病情初期拒绝使用羟氯喹的治疗方法。