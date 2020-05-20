马克龙重蹈奥朗德众叛亲离覆辙? 一众叛将保证不做反对党

法国总统马克龙今天获得17名在议会另起炉灶的原本党议员领头人保证，他们将不会成为马克龙的反对派。马克龙领导的共和前进党昨天在议会失去绝对多数地位，而以一票之差沦入寻求盟党表决的境地。法国新冠疫情仍然没有平息，法国民众对马克龙及其政府的不信任却再现升涨趋势，未来走势不确定，已有马克龙有可能重复奥朗德社会党内分裂失败的覆辙的警告。

广告 继续浏览后续

马克龙前任奥朗德，因党内分裂严重，最终而放弃竞选连任，因为，社会党内众多分裂与叛逆势力，施压奥朗德竞选连任必须首先参加社会党与左派初选，而当时没有任何因素可保证奥朗德能够首先脱颖而出。

现任总统马克龙执政过半，却因新冠肺炎疫情加剧了党内分离暗潮。至昨天国民议会会议，由共和前进分裂出去的17个叛逆议员，公开宣布成立议会独立党团。

据该分离力量领袖今天早上在法国电视许诺，他们将不会成为马克龙的反对党。但这些分离议员强调，需要坚持独立特性，暗示在绿色环保，持续经济等一系列议题上，与马克龙有分歧。

不过，不做反对党的许诺，并没有给马克龙带来安抚。未来议会议题所有表决，马克龙的政党需要寻求盟友支持。因为法国国民议会总议席为577席，马克龙的共和前进目前只拥有288席。过半席位最少为289席。因疫情发展，尽管法国疫情并不是欧洲最严重国家，马克龙却没有获得如同德国总理默克尔或英国首相约翰逊那样的民意支持由低涨高的法国人增加信任与支持。距离法国下届总统选举不到两年时间，共和前进内部力量消长，能否遏止离心增长，引发关注。因为，马克龙当选后，他的同党议会议员从308席减少到目前不能过半。未来同一阵营，是否还会有人出面挑战马克龙地位，没有人能预言。

不过据法新社说，数名法国左倾国会议员舍弃总统马克龙领导的共和前进另起炉灶，使得这个中间派政党在国民议会失去多数优势。这对身处困境的马克龙来说，是一次无碍大局的象征性挫败。

原隶属共和前进（LREM）的17名国会议员表示，已组成新的政治派系，名为「生态、民主与团结」（EDS），宗旨是追求更环保的政策，促进政治体系「现代化」，并减少社会不平等。据这些议员在声明中表示：「在2019冠状病毒疾病（COVID-19）之后，一切都将改头换面，我们可以在国民议会做得更多、更好。」

「生态、民主与团结」副秘书长之一维拉尼（Cedric Villani）昨天否认上演叛变戏码。但是在马克龙选择另一人代表共和前进竞选巴黎市长后，维拉尼就于今年3月以独立参选人身分参加市长选举。

国民议会有577席，地位相当于众议院，但在审议多数法案时，若与参议院意见捍格，国民议会拥有拍板定案的权力。

马克龙于2016年创立共和前进，隔年5月，他以政坛新秀之姿一跃攀上总统大位，接着共和前进又于6月在国会选举中囊括国民议会308席。但自那时起，国会议员就一个一个离开「共和前进」，到今天只剩288席，比过半数所需的289席少一席。

据共和前进强调，议员出走事件不算「灾难」，因为要在表决时取得多数，还有其他较小的同盟党派可仰仗。

据法新社认为，法国近年爆发一系列社会抗争，尤其是2018年到2019年的「黄背心」运动，导致马克龙的民意支持度起伏不定。「黄背心」运动源于广大群众对政府调涨燃油税的愤怒，批评者认为马克龙是「富人总统」，与普罗大众脱节。根据本月一项民调显示，仅有1/3的法国受调者相信马克龙有能力处理国家诸多问题。