房地产：封禁疫期法国人渴望购买乡村别墅

5月20日一份业内报告指出，几乎所有法国房地产公司网站都显示，封禁期间，法国人对郊外带花园的别墅的渴望暴涨。

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两个月的封禁期让法国人格外渴望拥有自己的一隅之地。截至目前，很大一部分购买需求集中在大城市市中心的中心公寓，但房地产市场表示，毋庸置疑，这部分需求很可能转变成对乡村别墅的需求。虽然封禁期间，房屋交易数量和速度都受到限制，无法量化这一趋势，但房地产连锁公司Orpi主管福马加里表示，其网站上的别墅访问量从48%上升到52%，著名房屋直租直售平台SeLoger公司也表示，4月份其网站上对关键词“别墅”的访问量同比暴增，巴黎近郊热纳维利埃的别墅访问量上涨55%，斯特拉斯堡近郊埃海姆的别墅访问量上涨54%，兰斯近郊香特匹的别墅访问量上涨52%，里昂近郊艾克里的别墅访问量上涨36%。这不仅显示房屋潜在购买者兴趣从公寓到别墅的转移，也有从大城市转移至郊外的趋势。

房地产专业人士同时认为，房屋买卖网站的访问量变化，不仅是人们在封禁期间无聊导致的，而是背后真正受到购房诉求的驱动，因为收到的大量咨询当中，客户往往写明自己的具体问题，而非漫无目的。简而言之，很有可能转化成实在的交易量。甚至高端房产的咨询者，也有关注上塞纳省与伊夫林省的群体趋势，搜寻巴黎之外的，配备花园，附近基建条件良好的房产。

虽则如此，房地产业界仍然不看好大城市郊外别墅的价格上涨空间。公司“最佳中介”Meilleurs Agents指出，除了滑雪胜地与海岸线之外，2008年经济危机之前郊外房产的辉煌从未再次出现过。此后，法国前10个大城市房价平均升高25%，巴黎放假上涨63%，但郊外房产平均下跌15%。Mercure集团负责人认为，“虽然疫情加速了远程办公的发展，但距离市中心50公里开外，或者至少乘坐1小时公交才能抵达市内的房产，都不会受到任何影响”。一些房地产从业者认为，远程办公的发展只能帮助此类房屋更好卖，但几乎没有涨价空间。