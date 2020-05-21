法国外长议会听证 明确支持台湾成为世卫观察员立场

法国国民议会外交委员会昨天举行视讯听证会，3名议员询问外交部长勒德里安对台湾参与世界卫生大会（WHA）的看法，勒德里安回复，法国立场清楚，支持台湾为WHA观察员。

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据中央社今天报道，法外长指法国立场明确支持台湾参与WHA。法国外交部长勒德里安20日表示，法国立场清楚，支持台湾为WHA观察员。

在星期三外交委员会中，询问勒德里安（Jean-Yves Le Drian）对台湾参与世界卫生组织（WHO）立场的3位友台小组议员是右派共和党（Les Républicains）的外交委员会副主席艾毕雍（Michel Herbillon）、议员昆丁（Didier Quentin）及执政党共和前进（LREM）的议员卡巴黑（Pierre Cabaré）。

据艾毕雍提问：“等待世界卫生组织针对此次疫情进行完整、公正、客观评估之时，我想知道部长对于一个被视为抗疫模范的国家台湾，自2016年起—也就是自今天宣誓第二任就职的总统上台后—便不再具有观察员身分有什么看法。不论政治因素，对于台湾成为世界卫生大会观察员一事，您的立场为何？”

卡巴黑说台湾在颇为动荡的地区，是一民主大国，因此他希望知道法国对台湾参与世界卫生组织的立场。

勒德里安回答：“法国的立场很明确，我们支持台湾成为世界卫生大会的观察员。在中国的同意下，台湾自2009年起即具此身分，台湾过去曾参与。”据勒德里安接着说：“说来有趣，要在今年‘视讯’大会上执行观察员身份，其实有技术上的难度。因此我们只好妥协，把台湾问题放到复会时讨论，因为在年底，原则上到时候会员都能真正出席。”

但勒德里安重申：“我们认为台湾的参与很重要。最简单的原因就是要避免区域的公共卫生缺口。若是在处理全球疫情时，排除像台湾这样重要的公卫地区，是很不负责任的。这是我们在美中角力等复杂情况下所做出的妥协。”

该报道说，在勒德里安表态支持台湾后，昆丁说：“我们记录下您对于台湾成为世界卫生大会观察员的立场，确实我们大多都认为台湾在这次疫情控制上表现出色。”

昆丁也提出另一个问题：“近日台湾拉法叶舰维护更新的合约，是否会再次造成法中关系紧张，对此您的看法如何？”

勒德里安仅简单回应，法国1994年后不再出售武器给台湾的立场维持不变。

据该报道，外交委员会每个月都会举行外长听证会，最近两次因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情改采视讯会议方式，同时网络直播。