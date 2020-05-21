米歇尔·毕高利：戈达尔的《蔑视》使他一举成名

米歇尔·毕高利5月12日以94岁的高龄因病辞世，他的辞世使法国影坛陷入难以慰籍的悲伤。他是法国影坛中罕见地与多名世界著名电影大师合作过的影星。从德国表现主义大师弗朗滋郎（Fritz Lang），西班牙电影大师布努埃尔（Louis Bunuel），英国电影悬念大师希区柯克（Alfred Hitchcock）到法国新浪潮导演戈达尔（Jean Luc Godard)。1963年他与法国性感影星碧姬·芭铎（Brigitte Bardot ）共同参演的影片《蔑视》（Le Mépris）无疑是新浪潮影片的杰作之一，将在世界电影史上留下永久的一页。毕高利也因此一举成名。同样，六十年代的性感明星巴㛊也因此被演艺界刮目相看，再度彰显了新浪潮大师戈达尔卓越的导演才能。

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《蔑视》讲述的故事十分简单，一位巴黎的剧作者为了讨好一位外国的制片商而故意将自己的年轻性感的妻子推向制片商，从而引发了他的妻子的反感，甚至蔑视，最终导致夫妻关系的破裂。导演细腻的手法与演员的自然得当的演技将夫妻之间的微妙关系的演变表演得淋漓尽致。影片拍摄地点也一定给影片增添了一层永恒的色彩。意大利南部那波利著名的加坡里岛（Capri）是地中海上的明珠，拍摄地点是岛上的一座别墅，曾经属于意大利共产党党员Malaparte ，据说他去世时，曾经表示将自己的别墅赠送给中国驻意大利使馆。

除了《蔑视》之外，毕高利漫长地演艺生涯中拍摄的一百多部影片，其他还有四部众所公认的名作，他们分别是：与罗蜜施耐德共同拍摄的《生活中的事件》，《教皇的诞生》，《大聚餐》以及《米卢在五月》。