法国6月28日举行第二轮市政选举

被新冠疫情拦腰截断的法国市政选举，随着疫情缓解，法国政府决定在六月底决选。

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法国第一轮选举于3月15日“冒着新冠疫情”举行，随着疫情传染扩大，政府次日宣布暂停第二轮选举，在两日后又宣布实施禁足令，法国成为疫情重灾区，截至周五，共有28215人死亡。

法国从5月11日起开始部分解封，目前，重症病房压力明显缓解，死亡人数周五也减至83人。

法国总理菲利普周五在新闻发布会上表示，在进行充分估量后，政府认为法国应继续民主生活。定于6月28日举行第二轮市政选举，但不排除一旦疫情再度紧急，临时取消选举的情况。

法国在第二轮选举将在5000个市镇进行，其余市镇已在3月15日第一轮选举中选出了市政议员。

第二轮选举时，政府宣布将强化卫生措施，每一位投票选民必须戴口罩，大众口罩亦可，每位选民必须自带签字笔，以备投票完成后签名使用。投票站工作人员按规定必须戴上外科口罩。

法国之所以决定举行第二轮市政选举，是因为新冠疫情情势正在全境明显改善，截至周五晚间，死于新冠人数累计28215人，当日死亡人数减至83人，重症病房需要抢救的病人也减至1745人，维持连续四十几日来持续下降态势。