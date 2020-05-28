法国解封第二阶段：唯独巴黎首都圈要等一等

法国政府本次推出的解封第二阶段方案当中的关键日期是6月2日与6月22日。首先来看解封的重要参照标准：绿色疫情地区和橙色地区。

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截至目前，法国只有以下这几个省依旧处于相对严重的疫情橙色区域，其中包括法兰西岛大区的巴黎，马恩河谷，塞纳圣德尼，上塞纳，瓦兹河谷，埃松，与伊芙琳省，马约特和留尼汪也属于橙色疫区。其他的地区全部进入绿色状态，法国也已经“消灭”了全部的红色疫情重灾区。因此，在大片的绿色疫区当中，法国本土只有首都圈继续停留在橙色阶段，而橙色疫区，意味着更加严格的防控政策，更加缓慢的解封速度。另外总理菲利普还特别点名橙色区域当中的瓦兹河谷与马约特，这两处的抢救人数，重症抢救室的床位数量，检测力度和能力等指标，依旧“令人担心”。

接下来，一起来看6月2日起，哪些封禁措施将会继续软化。6月2日起，不再对境内出行做任何公里数的限制，但若想前往海外省，必须接受非常严格的控制，还要在到达之后，进行严格的隔离观察。从6月2日起，处于疫情绿色状态的省份将可以在做好人与人之间距离控制的前提下，重新开放咖啡厅，酒吧与餐厅，游泳馆，体育馆，健身房，剧场等，橙色预警地区的公园也可以从6月2日起解封，但部分公共场所需要等到6月22日开放。且公共场所集会限制在10人以内，因此大型文化与体育活动继续暂停，迪厅，游戏厅，体育馆等将持续关闭至少到6月21日。全国电影院6月22日起开放，绿区的博物馆将从6月2日起恢复实体营业，口罩是必需品。集体体育运动6月22日前不会重启，职业训练则从6月2日起恢复。教育方面，法国全境的小学和初中都将在6月开放，而只有疫情绿区的高中才能复课。

国内游方面，6月2日起，酒店，度假村，野营地等游客接待机构可在绿色区域开放，橙色区域6月22日开放，巴黎奥利机场也将在6月26日恢复商业飞行。总理菲利普表示，法国支持6月15日开始，恢复欧洲内部人员流动的设想，不对游客进行隔离观察，但同时指出，具体要看国与国之间的政策相互性。而欧洲之外的人员往来，将由欧洲各国集体做出决定。

与系列解封配套的是法国版疫情追踪应用软件StopCovid的出台，这一款应用软件将从6月2日起上线，通过蓝牙，在不进行具体地理位置定位的情况下，让使用者了解自己是否与感染新冠病毒者进行过一米或更近的接触，接触时间超过15分钟。