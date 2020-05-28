病毒衰退 失业大潮袭来：法国直面严峻经济冲击

5月28日星期四，法国政府对6月2日起的解封第二阶段情况做了报告，总理菲利普评价认为“新冠疫情防疫结果各项指标性数据良好”，同时呼吁民众保持谨慎，防止功亏一篑。

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卫生部长奥利维耶-维兰宣布，新冠病毒繁殖率在法国大部分地区目前是低于1的，这意味着一名确诊感染新冠病毒的患者，再去传染的其他人的数量低于1人，这造成疫情的显著好转，维兰宣布“鉴于上述情况，可以宣布法国新冠疫情正在衰退”。有关鼻咽部位提取的聚合酶链式反应病毒测试，新冠病毒确诊感染率已经下降到1.9%；这比疫情高位平台期时候的确诊感染率要低近10倍。

逐渐走出疫情的法国，经济情况不容乐观。总理菲利普指出，防疫政策迫使国家对大部分经济活动按下了暂停键，法国将面临历史性的经济衰退。失业局记录到，今年4月和3月相比，完全没有任何工作的民众数量激增了至少80万人。值得注意的是，虽然导致这一数字上涨的因素很多，不能完全反映实时失业者全貌，但的确从失业局走出去，重新开始工作的人也达到了史无前例的新低点，跌幅达到35%，这的确是就业岗位数量，招聘数量，实习机会等大幅减少所造成的。

菲利普警告，经济危急情况和社会危急情况已经出现。法国国家统计与经济研究所在前一天指出，今年第一季度法国经济已经跌了5.8%，虽然从5月11日开始逐渐解封，但今年第二季度经济预计下跌20%。