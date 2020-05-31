巴黎咖啡厅老板拉开“抢占地盘”架势

法国疫情虽然有好转，但总理菲利普在此前宣布的第二阶段解禁措施中仍把巴黎大区归为橙色区域。餐馆和咖啡吧要等到6月2日才能在露天营业。但6月2日前的好天气，让大家无论如何不想憋在家里。有的咖啡吧冒险在30、31两天提前营业。警察对四家违规营业的餐馆和咖啡吧开了罚单而且勒令他们关门静等允许开门营业的6月2日。

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6月1日是法定的节假日-“圣灵降临节”(la Pentecôte)，加上30、31日两天周末算是一个“小长假”。这个周末，巴黎市长特批市中心的街心花园向公众开放。很多被憋了两个半月的巴黎市民纷纷走出家门，到外边透透气。有的老人周六一清早上了闹钟，成为踏入公园的第一位“顾客”。

两个半月没能营业的巴黎大区餐饮业更是耐不住性子，提早在露天摆上了营业的餐桌、椅子。巴黎圣心教堂下的很多咖啡吧更是人满为患，促使警察不得不介入管一管。

到咖啡吧开“碰头会”，边喝边聊是法国人、特别是年青人喜欢交流的一个方式。由于巴黎大区还没有被划为疫情绿区，按照规定，咖啡吧和大小餐厅只能在外边营业。但有的小本经营的小店基本没有露天营业地盘。巴黎市长伊达尔戈从下周二开始准备在傍晚时(19h-22h)封闭个别道路的交通，让餐饮业有权在停车位或人行横道处摆放营业的桌椅。

从这个周末开始，很多餐馆、咖啡吧的老板已经把桌椅搬出来，名义上是清洗，实际上是准备好“抢占地盘”的家伙，占地多，摆放桌椅板凳的地方就大。地盘大才会挣钱多。损失了两个多月营业额的老板们早已迫不及待了。