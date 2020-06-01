塑料是否因新冠病毒危机获益？

2020年3月19日，在斯特拉斯堡的一家超市里，一名收银员戴着口罩，在塑料布防护后，工作。

越来越多的医疗设备、口罩、面罩，以及食品工业中需要更多的包装。 新冠病毒流行似乎使塑料重新流行起来。但这仅是一种外在现象。

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卫生危机使塑料恢复某种贵族地位。面对医护人员需要大量呼吸机、工作服，当然还有口罩时，塑料的生物医学应用在新冠流行期间变得很明显。制作口罩，就需要大量的原料，聚丙烯、纺粘尤其是熔喷等无纺布，具有无法比拟的过滤性。鲁贝纺织工程师学院（ENSAIT）的一位老师解释说，欧洲制造这些材料，但主要用于卫生产品（例如尿不湿），和制作口罩用的根本不是同一种机器。因此，熔喷材料的价格上涨了十倍以上。

此外，疫情也有利于食品包装的生产。被禁足的消费者不得不较多地在超市购物，出于谨慎，主要选购包装食品，甚至水果也是如此，这有利于低密度聚乙烯的保鲜膜、高密度聚乙烯材质的食品盒，聚对苯二甲酸的饮料瓶的制造。除口罩外，聚对苯二甲酸还用于员工开始佩戴保护面罩。以及商店收银台前出现的聚甲基丙烯酸甲酯制作的有机玻璃墙。最后，在全球各地，人们都开始更多的洗手，但是水管、水箱和洗手池是用聚丙烯或聚对苯二甲酸制成的。

不过，这些新用途并不能弥补其他塑料制品的崩溃。法国塑料联合会总干事让·马尔丹（Jean-Martin）指出：“在包装业的需求增长30％，尤其是食品包装业增长的情况下，我们看到处于停滞状态的建筑业和汽车业的需求减少了90％”。他表示：“说塑料从卫生危机中受益是不正确的。”

塑料回收业也遭受到三重打击，回收量下降了40％，销售量骤降，还遭到了因石油价格暴跌导致塑料原始材料价廉物美的的竞争，如聚对苯二甲酸，从未使用原料的价格每吨700欧元，低于其回收价每吨1,150欧元。 法国回收企业联合会（FEDEREC）主席表示：“有些食品商还是使用了再生包装。”

回收企业联合会承诺，当有机玻璃保护墙被拆除时，协会的成员将会进行回收。但是，口罩回收不再考虑之列，如果口罩不乱扔而是丢到垃圾桶里，就会焚化。