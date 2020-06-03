法国示威者：我们也同样无法呼吸！

法国民众走上街头声援死于警暴的弗洛伊德，也为本国的种族歧视受害者伸张正义。

法国民众周二晚间冲破疫情期间禁止聚会的禁令汇聚在巴黎北郊新修建的大法院周围示威，抗议2016年巴黎北郊24岁的黑人Adam Traore在警方拘留所离奇死亡事件。此案与美国弗洛伊德事件多有相似，家属认为是警方暴力导致死亡，法医解剖尸体结论是心脏原因窒息而死。围绕死者是否患有呼吸道心脏病的争论反反复复。2018年司法部门经过调查判决警方没有责任。家属继续申诉，2019年司法部门再度立案调查。无论警方是否应该对此事件承担直接责任，法国黑人与阿拉伯人受到警方暴力对待，法国种族歧视现象日益严重是一个不争的事实。弗洛伊德事件在法国社会引发强烈共鸣。

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事实上，弗洛伊德事件在全世界多个国家与地区引发共鸣。香港民众又何尝不是警察暴力的受害者。这一点从港人今日在社交网络上传的无数张香港警暴图片以及视频中就可见一斑。元朗事件以及诸多的被跳楼，被淹死等离奇死亡事件足以证实这一点。香港示威者被警察按在地上头破血流的画面社交网站上数不胜数，虽然很难一一确认这些照片的真实性，但是，从香港议员以及其他公众人物被公开殴打的场面来看，这些图片无疑是今天香港警察暴力执法的写照。

中国人能够呼吸吗？

在警方暴力之下无法呼吸的又何止是法国人，香港人，中国国内类似的事件早已多如牛毛，并且继续层出不穷。从十多年前的躲猫猫死，孙志刚死，徐纯合死，到近年的雷洋死。虽然这些事件并没有种族歧视色彩而引发某一个族群的集体公愤，但是，警暴之下，民众无法呼吁的事件，在中国国内也同样屡见不鲜，唯一的区别是如果弗洛伊德死在中国，正如今天死在在教育营中的维族人一样，或许绝大多数中国人都永远不会知道。

中国外交部发言人在推特上用“我无法呼吸”来讥讽美国白宫发言人时是否想到过那些在中国国内因无法呼吸而死亡的人们。