法国极右多位高层建议反警暴示威者返回其光辉的祖籍国

面对大范围谴责警察暴力的呼声，法国极右派多位高层要求不满意法国的人回到其光辉的原籍国。

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6月6日星期六，法国内政部统计到当天参加反警察暴力，反种族歧视大游行的人数全国范围内超过两万三千人，抗议人群有感于非洲裔美国人乔治-弗洛伊德死于警察暴力逮捕，回顾法国近几年出现的警民冲突和一些争议性死亡案例，呼吁给所有人公平公正的对待。

当天，法国极右翼政党国民阵线（现名为国民团结）的一名管理层人士布鲁诺-格尔尼奇发推特表达了他对抗议示威者的不满情绪。关于社交网络上广为流传的名为“黑非洲抵抗阵线”的组织成员呼吁人们周六在巴黎集会的视频，格尔尼奇写道：“如果法国是如此一个令人反感的种族歧视的国家，如果法国的警察暴力这么常见，那么对于这些不幸的受害者来说，最好的选择就是回到他们光辉的祖籍国”。另外一名同样属于国民阵线党的成员，布尔多涅-弗朗什孔泰大区委员会的成员朱利安-奥多尔也写道：“请你们离法国远一点，快点离开吧”。除了这两人之外，这份视频还招致了很多同一政党人士的反感评论。该党副主席表示，“这个周六，原住民主义者们到处发泄对法国的恨意，但不要忘记，这些游行本身就是被警察局所禁止的”，“现任政府不仅拒绝依法执法，而且更糟糕的是，还拒绝让法国得到应有的尊重”。

法国内政部长已经承诺杜绝警察当中的种族歧视，同时对一份脸书上警察之间内部交流群里涉嫌种族歧视的话语提起诉讼。巴黎检方已经开始着手处理。右派方面，人们担心不断加剧的社会断层，以及对警察群体的仇恨；极左派部分领袖则认为，问题的症结根源在于，政府是由替警察说话的人所执掌。