法国爆发两万余人反警暴游行

不顾新冠疫情健康限制令，法国多地爆发谴责警察暴力的示威游行。

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尽管巴黎警察局前一天刚刚宣布，禁止本周六举行两场纪念死于警察暴力执法的非洲裔美国人乔治-弗洛伊德的集会活动，但今天依旧有数千人在协和广场，美国驻法国使馆附近，战神广场，埃菲尔铁塔附近举行了集会。

除了巴黎，波尔多，里昂，里尔，马赛等多个法国大城市也在同一天爆发了反种族歧视，反警察暴力执法，呼唤公平公正的游行示威。各地的示威者表示，人人生而平等，不希望自己的孩子在充满歧视的社会成长。波尔多，尼斯等多个城市的游行者数量超过两千五百人；而斯特拉斯堡，利摩日，克莱蒙费朗，梅斯，南希等地也爆发了规模相对较小的游行。法新社在当天晚些时候表示，大部分的游行都在和平气氛下进行，只有梅斯的检察官被人投掷的石头打中了鼻子，受了轻伤。晚间，内政部数据显示，6月6日一天当中发过全国有两万三千三百人参加了反警察暴力执法的游行，其中五千五百人在巴黎游行。

近几年以来，法国国内的警察执法方式问题也逐渐争议化。刚过去的周二晚上，至少两万人响应争议性死亡的非洲裔法国人特拉奥莱的家属，举行了大规模游行。面对压力，法国政府否认警察内部有“结构性的种族歧视”，但同时也承认的确存在一些令人尴尬的状况“。法国内政部长卡斯塔纳承诺，如果警察内部再出现种族歧视现象，将“绝不手软”。