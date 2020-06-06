马克龙和习近平谈新冠 援非 气候

法国总统马克龙与中国国家主席习近平在周五对大流行病管理，对非援助，和气候与生态多样性等话题进行了一场深度电话会谈。

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爱丽舍宫当天晚些时候宣布，马克龙向习近平重申，法方认为抗疫当中，合作，透明，科学客观的“绝对重要性”，世卫组织“核心且不可或缺的角色”，以及国际联合进行诊断治疗，疫苗开发与健康系统支持等的重要程度；同时也与习近平谈及了香港问题（法新社引述爱丽舍宫消息称提及香港，并表示总统府并没有给出更多细节；但爱丽舍宫发送的会谈内容汇总文件中，未写及香港）。英国，美国，澳大利亚，加拿大已公开表达了对港版国安法的忧虑，英国外长拉伯甚至敦促中方收回这一法。

此外马克龙还重申了最脆弱非洲国家债务延期支付的重要性，他对预计今年年底或明年年初在华举办的COP15生物多样性大会与COP26气候大会的重视，并表示接下来几个月希望与中方继续为这两场大会做准备。马克龙还希望，接下来几个月，上述工作能够在欧洲与中国的“雄心勃勃且平衡的合作关系”当中得到核心性的体现，而这种关系“是2019年3月习近平访问巴黎之后的延续”。爱丽舍宫表示，法中两国之间存在着国际战略性合作关系，双方对此都高度重视。两国元首还提到了两国本着负责的态度，相互尊重，重启人文交流。

另外有关原定今年9月14日莱比锡的欧盟-中国峰会，马克龙与习近平讨论了选择新日期的可能性。这场会议已经被延后。