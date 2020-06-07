委大阵仗围困法使馆捉人 瓜伊多露面打脸

委内瑞拉外交部长日前声称反对派领袖瓜伊多躲进法国驻卡拉卡斯大使馆内避难，瓜伊多团队和其国会盟友今天公布影片，影片中可见瓜伊多再度现身街头。法国官方指多次澄清委官方指控。法国使馆官邸罕遭断电停水。

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据法新社今天报道说，驳斥躲大使馆说，委国反对派领袖瓜伊多露脸。

委内瑞拉外交部长日前声称反对派领袖瓜伊多躲进法国驻卡拉卡斯大使馆内避难，瓜伊多团队和其国会盟友今天公布影片，影片中可见瓜伊多再度现身街头。瓜伊多在其中一支影片中说：「躲起来的人是他们…悬赏1500万美元。我现在露脸了。」瓜伊多在影片中佩戴口罩和手套以防感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），并沿着一排车辆步行，和驾驶致意聊天。

美国今年3月以「毒品恐怖主义」（narco-terrorism）起诉社会主义派委国总统马杜罗（Nicolas Maduro）及其他委国政府高官，美国国务院更悬赏高达1500万美元，换取逮捕马杜罗并将他定罪的情报。国会议长瓜伊多获50国认定为委国临时总统。

委国外交部长阿雷亚萨（Jorge Arreaza）4日声称瓜伊多躲在法国大使馆内，要求使馆交出瓜伊多，以付诸「委内瑞拉司法审判」，不过法国隔天驳斥这项指控。

法新社说，法国外交部发言人范德穆尔（Agnes von der Muhll）说：「胡安．瓜伊多并不在法国大使馆内，我们已向委内瑞拉当局确认多次。」