抛弃进攻脖颈的窒息式手法 法国深度改革警察执法

面对反警察暴力执法，反种族歧视示威游行浪潮，法国内政部部长6月8日星期一宣布，对警察执法传讯的方式进行系列改革。

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内政部长卡斯塔纳本次的声明主要涉及警察内部种族主义言论，查身份证，传讯，检查等多个环节。首先是警察内部如果再出现种族主义的言论，那么言论制造者将被系统性停职，开启纪律检查，平行开启司法调查。卡斯塔纳承诺强化对警察内部种族主义与歧视的打击力度。

其次，传统的随机常规身份证件检查，不再被视为警员工作考核的一项指标。值勤的时候，警察必须按规定，在醒目的地方佩戴警员卡。这一要求很早就已经下达，但很少有警察真正做到。内政部还要求警察在巡逻与查身份证的时候，佩戴好执勤便携摄像机。

第三，有关警察传讯工作，内政部承诺，警察将不能再使用“抓住脖子，控制对方”的“窒息式”手段，这种动作将不再被警察与武警学校被传授。另外每一名警官都必须接受强制性的有关传讯手法的年度培训，不参加培训者，不得前往公共场所执行任务。

最后，内政部还承诺对“警察的警察”--警察纪律检查委员会—进行深度改革。这一机构被人诟病是“洗白警察暴行”的机构。对此，内政部表示，法国国家警察与武警总检查办公室将在办公时候“更加独立”。