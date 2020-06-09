纽约时报赞美马克龙治理新冠疫情 不懂法国人为何不感恩

法国本次处理新冠病毒危机的方式在法国国内招致许多恶评，不少民众认为总统马克龙做的贡献寥寥，能压住疫情，主要靠的是奋斗在一线的医护人员，况且牺牲惨烈。根据本周最新出炉的一项民调，马克龙民意支持率一个月内掉了7个百分点，左派对他的支持度减少8%，右派减少10%左右，年龄在35岁以下的人对他支持率减少13%，退休人群减少3%。这与总理菲利普的民意支持度的稳中有升形成鲜明对比。

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但近日纽约时报的一份评论文章指出，“不信任感”是法国社会的结构性存在，“法国人习惯于抱怨，这导致马克龙虽然成功处理了新冠疫情，却仍没有获得民众的欢迎”。这篇评论的作者是纽约时报驻巴黎站的负责人诺西特。诺西特早年在法国生活，他的父亲曾经在巴黎做记者，他因此在巴黎度过童年，懂得法语，熟悉法国文化。

诺西特的这篇为马克龙“叫屈”的评论文章引发了法国读者的惊讶。这篇文章的主要思路是，马克龙作为总统，在疫情还没有真正抬头的时候，果决下令封锁国家两个月，虽然当中穿插了口罩短缺等尴尬片段，也牺牲了两万九千人的性命，但毕竟“和许多其他国家相比，尤其是和美国，意大利，西班牙，英国相比，法国的战绩已经相当优秀”。诺西特强调，虽然人均死亡率在法国要远高于美国，但法国的人口密度是美国的3倍，而且法国的住院人数，死亡人数弧线自从四月第二个星期以来，就显著下行。

诺西特还赞扬马克龙“上任以来创造了更多就业岗位，失业率下降，甚至改革了法国令人困惑的退休制度”，但这一切“都不能帮助他改善与国民的关系”。诺西特还引述一些专家的话认为，“法国人永远不知足”，“法国人一直都处于巨大的负面情绪里”。诺西特写道，“超过半数欧洲国家的国民都积极看待他们的政府处理疫情的方式，但法国对政府的不满意度居然达到了66%，要知道，疫情比法国更加糟糕的国家，人们都没有法国人这样厌恶自己的政府”。