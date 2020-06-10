比利牛斯山一头棕熊被击毙 引发起诉

比利牛斯山脉动荡的熊历史又添新篇章：继西班牙一侧发现一具棕熊尸体两个月后，6月9日星期二，在法国一侧，一头年轻的棕熊被发现中弹身亡。这一事件再次点燃生态主义者和畜养者的紧张关系。

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这头死去的棕熊4-5岁，雄性，体重约150-200公斤，属于受保护物种，生活在海拔1800米的山里。它的尸体是在一个名为Guzet的滑雪站附近被发现的。发现者是法国生物多样性办公室的专家们。他们当时在这里巡山调查，因为附近有些牧羊人宣布他们的羊只遭到杀害。

法国多家媒体今天刊登了这头熊的遗照。据法国《十字架报》网站今天介绍，棕熊死在比利牛斯山脉的阿列日（Ariège）地方境内。那么，是谁杀害了它？一名“反熊”领导人倾向认为这是一起故意行为。有关调查已经启动。这一事件导致生态主义者和牧羊人之间的冲突再起。

法国生态转型部长波恩（Élisabeth Borne）6月9日宣布了棕熊的死讯。她谴责这是一起需要狠狠谴责的非法杀熊事件。她表示国家将就此案提出司法起诉。另外，其他所有的“亲熊”组织都表示将起诉。

这是今年以来，在比利牛斯山脉第二次发生棕熊被杀事件。另一头被指控“多次犯有捕猎行为”的棕熊，今年4月被发现死在比利牛斯山西班牙一侧，距离昨天事发地点50公里。那头熊的死因没有被透露。但昨天在法国发现的棕熊尸体，是中弹身亡的。愤怒的生态主义者谴责这是一起“用枪进行的偷猎行为”。“熊之乡”， “爱好者”等生态协会立即发布联合声明，谴责这起事件是迈向暴力的新步骤，是多年来对激进暴力反熊人士“有罪不罚”的一部分。这些生态组织呼吁国家兑现承诺，迅速补上因“人为因素”而死的棕熊的名额空缺。法国引进的棕熊是斯洛文尼亚版本。最后一次引进是在2018年。之后，在反对派的压力下，政府冻结了引进棕熊计划。

法国Saint-Girons地方宪兵研究队正在对这起棕熊“谋杀案”展开调查，今天6月10日在图卢兹市兽医学校进行尸检。Foix地方检察官杜马纳（Laurent Dumaine）在新闻发布会上表示，这是一起非常严重的行为，他保证将动用一些手段找到凶手。并说，凶手将以“未经允许摧毁受保护物种”罪，面临3年监禁和15万欧元罚款。

比利牛斯山脉原是熊的故乡，后来熊几乎绝迹。法国政府从1990年代开始引进棕熊计划。从那时起，生态团体跟牧羊人团体便开始了反熊和护熊冲突，两边有时甚至暴力相向。目前比利牛斯山中有大约50只熊，这个数目据专家说还无法保障不绝种。

法国政府向牧羊人赔偿被熊吃掉的羊只，敦促牧羊人领养牧羊犬，安装电网墙。费用国家支付80%。