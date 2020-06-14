经济社会压力大 马克龙今晚发表电视讲话 全国将进一步解禁

法国总统马克龙周日（6月14号）晚间将发表疫情以来第四次全国电视讲话，除了宣布进一步放松隔离外，预期也将谈到重振经济和缓和社会矛盾的措施。这次讲话被认为可让三个月来致力于应对新冠危机的总统开始规划疫情后国家管理方案。

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目前，距离总统五年任期还剩下两年的时间，他也面临着重启疫情之后国民对当局信任和如何重建经济和解决社会危机的挑战。

实际上，疫情重创法国经济，前景不容乐观。根据经合组织6月10日发布的预测，法国国内生产总值（GDP）的2020年缩水度将在11.4％和14.1％之间 ，为全球最高，如何重启经济是摆在总统和政府面前的重要挑战。在疫情领域，虽然法国连续第4天染疫病故低于30人，但累计染疫不治已经高达2万9398人。与此同时，两周来，美国弗洛伊德事件也在法国点燃了抗议警察暴力和种族歧视的大型示威游行。

疫情缓解 进一步解封

政府近期也面临社会各界要求加快解禁步伐的社会压力。法新社报道预测，马克龙应首先针对疫情情况讲话，他将宣布定于6月22日开启的第三阶段解禁措施，包括允许巴黎大区餐馆重新开放，放宽学校防疫指标，取消 禁止10人以上的聚会限制等，让经济社会生活更趋正常化。尤其在法国最高行政法院已经于周六恢复了游行示威自由后，这些隔离措施似乎更显得没有存在的理由。

马克龙还应会对危机处理进行总结，与总理爱德华·菲利普（Edouard Philippe）不同，总统的支持率持续下降。一般认为， 在6月28日举行第二轮市政选举之后，即将进行政府改组。

法新社指出，在目前法国经济和社会都面临这巨大危机的局势下，执政党认为马克龙的讲话将重新为未来带来信心，呼吁全国团结。 在疫情期间，马克龙自己曾多次提到“重新创造“，“新时代”和“新步伐‘等词。似乎显示出一定的信心。

本周四，在和部分媒体见面时，他谈到确信自己三年来做出了正确的选择，因此分析预期他不会向富人征收更多税收，也将继续曾备受争议和激起抗议浪潮的退休制度的改革，但会转而采取更具建设性的方法，与地方民选官员和社会合作伙伴进行更多沟通，避免直接冲突。

马克龙面临一个新的问题，即由美国非裔男子乔治 弗洛伊德被警察执法过当去世引发的反种族歧视抗议浪潮，法国的抗议集中在为四年前在巴黎北郊一个警察局去世的男子Adama Traoré讨公道上。警方的数据显示，周六相关的集会在巴黎共和国广场上聚集了15000人。除街头的反种族主义和反对警察暴力抗议外，在抗议内政部长宣布要要严惩被证实执法中有“种族歧视嫌疑”的警察后，引发警察普遍不满，他们周六晚间也走上了街头在凯旋门下示威，并要求得到总统的接见。

面对种种社会压力，总统今晚的讲话预计不可能回避这个极其敏感的话题。在野党，右派共和党议员认为，总统必须向法国人展示他是全国的领导人，而且国家依然存在。

面对来自全国各地的抗议浪潮，总统周四曾表示担心失去年轻人的支持，法国参议院议长拉尔谢（Larcher）也指出，目前法国的整体气氛不太好。