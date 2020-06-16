巴黎近郊发现新种布尔尼病毒 一人死亡

巴黎近郊发现新型病毒，一名女子死亡，病毒学家宣布，暂无证据给人类造成直接威胁。

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6月发布在“新兴传染病”杂志上的一份报告当中，来自巴黎近郊马恩河谷克里特里-亨利-蒙多医院的病毒学家们宣布，发现了一种新的布尼亚病毒。这一报告15日晚被BFM，巴黎人报，Cnews，法国国营广播台等媒体广泛报道。

这些病毒学家采取的是与中国团队测新冠病毒相同的测序方法NGS，因为是在克里特里发现的，因此新的病毒被命名为Cristoli病毒。病毒学家们表示，是在给一名生活在巴黎，58岁，死于高烧，患有致命脑炎的女性患者做检测的时候，发现的这一病毒。这名患者继而死于巴黎的皮提埃-萨尔佩提埃尔医院，院方对其死亡无法得出结论，转而向克里特里地区的专业同行求助，寄去了这名患者的一份组织提取物。

克里特里的蒙多医学研究所在其网站上表示，“完整基因测序显示出的是极强的毒性，这或许能够解释死者生前脑部感染的严重程度”。蒙多医院生物医疗处的负责人让-米歇尔-帕弗罗茨基表示，这种病毒“通过昆虫传染，经常是通过蚊子传染，但不是特别容易成为严重疾病的主要因素。感染这种病毒之后，人们经常没有症状”，而“这位死去的患者，生前的免疫系统已经非常虚弱，身患多种疾病”。

截至目前，许多疑问围绕着这一死亡案例：是否在法国本土受到的感染，病毒潜伏期是多久，与其他布尼亚家族的病毒相比，新病毒是否毒性更强？无论如何，帕弗罗茨基强调，这种新的病毒不会给人类造成直接的威胁，“我们还不能说这是一场新的流行病”。