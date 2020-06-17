法国车臣人与马格里布人制造第戎暴乱 政府着手研究驱逐出境

法国总统府爱丽舍宫日前宣布，已经提请内政部，对参加第戎市暴乱的外籍人士进行驱逐，其中包括寻求庇护者，以及难民。

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这些参与制造暴乱的外国人当中不乏寻求避难的难民，例如车臣人。法国内政部将继续传讯参加第戎暴乱的外国人，其中一些人已经被传讯。爱丽舍宫强调，虽然要对所有受到传讯的外籍人启动驱逐，但正常的行政程序将会得到遵守。内政国务秘书前往第戎时表示，面对这种暴力，“将非常坚决”。

第戎市自从上周末开始，经历了多日的动荡，起因是一名19岁车臣族的青少年遭到攻击。此后在6月12到13日夜间，上百名大部分属于车臣族的武装人员走上街头，发起了对公共财物的损毁。接下来几天，第戎市中心继续爆发游行，还出现复仇行动。6月15日，数十人拿着铁棍等，在发生复仇行动的同一个街区汇聚。警察，防暴武警在当天晚间22点左右才将人们驱逐。根据当地省政府的消息，这一天被捕的肇事者，与前几天的不同，不是车臣族人。周二到周三夜间，第戎街头恢复了相对的平静。

反警察暴力执法浪潮在法国刚刚掀起政治巨浪，而第戎暴乱后，风向有所变化：右派共和党要求“国家明确重申对警察的支持，采取强力行动，应对多个街区爆炸性的暴力，以及那些武装小团体主义”。第戎目前市长是一位左派社会党人，他谴责“辖区警力不够，而（闹事的）车臣人有大约两百人”，“当警察不能快速树立公正，车臣人就希望自己行动起来，恢复公正”。极右派的勒庞也谴责“失去控制的移民”。

对此，总统府爱丽舍宫表示，如果外国人参与制造公共秩序混乱，法国将在遵守行政与司法程序的前提下系统性对他们进行排查，如果启动司法程序，将了解将其驱逐的可能性。随后，内政部宣布，将“系统性研究驱逐参与此事的外国人的可能性”。

巴黎人报引述其拿到的16日的内部消息，称警方发现，“近几年以来，车臣族人和其他族人的冲突频发，尤其是和马格里布族人，双方相处很不和睦”。截至目前，车臣族是法国众多外来族裔当中人数最少（约4000人），也最低调的人，他们主要生活在尼斯，斯堡与巴黎，当中大多数人是在90年代车臣族与俄军火拼的年代作为避难者，来到了法国。警方表示，车臣族人在法国人数较少，一旦一人有麻烦，很多人都会“八方支援”，第戎事件已经波及到尼斯。

自从周二起，调查犯罪组织的中央警察办公室接手了第戎车臣人暴乱的案子，继续调查。被袭击的车臣族青少年的父亲周二也呼吁人们回归冷静。第戎事件的起因凸显法国的族裔融合问题，这名车臣族青少年的以为阿尔巴尼亚裔朋友的弟弟，在经过一处水烟吧的时候遭到马格里布族人的挑衅。此后言语冲突迅速演化成肢体暴力。