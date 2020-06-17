访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
社会

法森岛纪念戴高乐抵抗演讲80周年 玛丽-勒庞不受欢迎

发表时间： 更改时间：

Marine Le Pen vient sur l’île pour commémorer les 80 ans de l’appel du général de Gaulle du 18 juin
Marine Le Pen vient sur l’île pour commémorer les 80 ans de l’appel du général de Gaulle du 18 juin © OUEST-FRANCE
作者： 法广

法国布列塔尼菲尼斯戴尔一个名为森岛(l’Ile de Sein)的小城市，18日上午10点将为戴高乐“6月18日呼吁”80周年举行大型活动。另据最新消息，17日下午16点抵达森岛的极右派国民联盟主席玛丽-勒庞在得知她无法参加18日纪念活动后，于17日傍晚离开森岛。

广告

当民众得知，极右势力-国民联盟主席玛丽-勒庞也将抵达该岛以她的方式同一天举行纪念活动时，民众准备发起森岛死日，对玛丽-勒庞表示极大的不欢迎。

17日晚，森岛市长弗盖(Didier Fouquet)做出提前举行纪念活动的决定。庆祝戴高乐在伦敦成立自由法国抵抗运动的活动本定在18日的上午10点。为了阻止玛丽-勒庞横插一杠，市长决定提前一个小时举行纪念活动，让国民联盟的代表扑个空。

“6月18日呼吁”是法国前总统戴高乐于1940年6月18日发表的著名演说，被视为法国抵抗德国占领的起源。在法国沦陷后，他当晚从伦敦向法国人民广播，宣称战争还未结束，法国仍未战败。这场演说凝聚国家抵抗意志，是法国史上最重要演说之一。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917
页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。