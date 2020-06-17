法森岛纪念戴高乐抵抗演讲80周年 玛丽-勒庞不受欢迎

法国布列塔尼菲尼斯戴尔一个名为森岛(l’Ile de Sein)的小城市，18日上午10点将为戴高乐“6月18日呼吁”80周年举行大型活动。另据最新消息，17日下午16点抵达森岛的极右派国民联盟主席玛丽-勒庞在得知她无法参加18日纪念活动后，于17日傍晚离开森岛。

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当民众得知，极右势力-国民联盟主席玛丽-勒庞也将抵达该岛以她的方式同一天举行纪念活动时，民众准备发起森岛死日，对玛丽-勒庞表示极大的不欢迎。

17日晚，森岛市长弗盖(Didier Fouquet)做出提前举行纪念活动的决定。庆祝戴高乐在伦敦成立自由法国抵抗运动的活动本定在18日的上午10点。为了阻止玛丽-勒庞横插一杠，市长决定提前一个小时举行纪念活动，让国民联盟的代表扑个空。

“6月18日呼吁”是法国前总统戴高乐于1940年6月18日发表的著名演说，被视为法国抵抗德国占领的起源。在法国沦陷后，他当晚从伦敦向法国人民广播，宣称战争还未结束，法国仍未战败。这场演说凝聚国家抵抗意志，是法国史上最重要演说之一。