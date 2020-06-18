马克龙先巴黎后伦敦 举行戴高乐呼吁抵抗纳粹德国的纪念活动

戴高乐（Charles de Gaulle）呼吁抵抗纳粹德国80周年。法国总统 马卡龙在“法国战役纪念馆”举行的纪念仪式上，蒙瓦雷利昂要塞，2020年6月18日

法国总统马克龙今天先在巴黎，然后赴在伦敦，举行庆祝戴高乐将军1940年6月18日在英国广播公司（BBC）发表继续与纳粹德国斗争呼吁80周年的纪念活动。借这次纪念活动之机，马卡龙应强调法英关系在历史上的重要性，尽管英国脱欧，但他会呼吁法国团结。

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按计划，马卡龙今天首先前往巴黎荣军院参观解放博物馆。在那里，与99岁的于贝尔·杰尔曼（Hubert Germain）会面，杰尔曼是法国二战抵抗运动还活着的最后四位战士中的一位。

然后，马卡龙去巴黎西郊参加蒙瓦雷利昂纪念馆举行的传统仪式，那里曾是二战期间德国处决法国抵抗战斗人员和劫持人质的主要地点。马卡龙将和他的前任萨科奇（Nicolas Sarkozy）一起出席纪念活动，但由于卫生预防措施，不会有普通民众观礼。

另外，法国巡逻兵飞行表演大队和英国皇家空军红箭表演大队的战机将飞越蒙瓦雷利昂和门前树有丘吉尔雕像的巴黎小王宫。

此后，马克龙将率领一个小代表团，飞赴伦敦，向这座自由法国运动的首都致敬。英国对外国游客实施检疫要求，但豁免外交访问人员。

自从2月27日赴那不勒斯，参加意法峰会以来，这将是马卡龙的第一次出国旅行。

戴高乐在八十年前抵达伦敦后的第二天，就通过电台广播呼吁法国军队的士兵和各界人士加入他的行列，继续抵抗纳粹德国，尽管当时贝当元帅主政的维希政府要求停战。

戴高乐在讲话中总结说：“无论发生什么事，法国抵抗的火焰都不应熄灭，也不会熄灭。

马克龙此次访问，正直伦敦和布鲁塞尔试图在年底过渡期结束英国脱欧后，与欧盟之间关系进行谈判之际。

英国皇位继承人查尔斯王子将在居所克拉伦斯宫和妻子卡米拉一起接待到访的马卡龙。在将法国荣誉军团勋章授予伦敦后，马卡龙与英国首相约翰逊的会谈将为访问画上句号，届时英国脱欧谈判应在是两人交谈的内容。