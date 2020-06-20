法国车臣族群与北非裔第戎群殴 三人收押

法国勃艮第首府第戎日前爆发的车臣人与北非裔连续几日的暴力砸烧场面曾让众人不解，警察为什么未能及时予以制止？星期六，法官调查取得进展，四人被司法调查，其中三人立即被收押。

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根据调查，四人中有三人是俄罗斯国籍，一人是俄裔法国籍，他们共同属于周四被拘捕的六人团伙之一。

6月12日至14日，在连续三个夜晚，一群属于车臣族群的人宣称他们中的一位遭到第戎格里斯叶小区北非裔居民的侵犯，因此从法国各地赶来进行报复，双方进行肉搏，点燃街头汽车，其中更有一人开着小车从撕打的人群中横冲直撞。

冲突共造成20人受伤，其中两人重伤，重伤的两人一人中弹，另外一人被汽车撞伤。

当地司法机构已经对一名从外地赶来的俄罗斯人和一名居住在第戎的俄裔法国人以结伙犯罪名义起诉。另外两名来自法国其他省份的俄罗斯人亦以同样的罪名被司法调查。

据报道，6月15日，在第戎格里斯叶小区，另有一群蒙面男性手持像自动步枪一样的武器，展示威力，随后在社交网络上以“我们是阿拉伯人”命名的视频播出，第戎检方对此也展开了调查。与此同时，另外一个附近街区的多辆小车也被烧毁。

星期二开始，小区重新恢复了平静，许多当地居民对发生如此严重的暴力感到愤怒，质疑当局为何没有及时干预。第戎发生的暴力事件也在法国全国产生了反响。

星期五，警方动员150名警察，在前面提到的小区搜索武器，搜出80克毒品，一把匕首，以及一些燃烧瓶和蒙面用具。

星期六，第戎数百居民不顾禁令上街游行，他们要求勃艮第省长辞职。