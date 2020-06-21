不怕感染病毒 法国人庆祝音乐节

尽管有限制人数和保持社交距离的要求，数不清的法国人周日晚上利用音乐节的机会，走出家门，在街头跳舞，唱歌，观看即兴演出。庆祝一年一度的音乐节。

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在巴黎著名的圣马丁运河河岸，新冠病毒似乎已被人们甩在脑后，傍晚一场暴雨过后，河岸上以及旁边的公园又挤满了观众，欣赏民间乐队的演奏。

在巴黎11区，居民们集聚起来，演唱Mylène Farmer的“幻灭”，这是一首九十年代很流行的歌曲，四周聚拢的邻居，围在一起跳起了自由舞。

在巴黎20区一个很小的街区广场，吃着皮萨，喝着啤酒的路人，欣赏着一个不知名乐队的演奏。小区居民希尔薇告诉记者，自从解禁后，她感觉街道“又活了”。她说音乐节是全国性事件，对她很重要。记者问她是否还要遵守保持社交距离的规定，她笑笑说：“不”。

在斯特拉斯堡，在波尔多，在马赛，在法国大大小小的城市村庄，周日都在庆祝音乐节，有的地方勉强遵守着聚会不能超过一定人数的规矩，有的早已把一切忘在了脑后，疯狂地跳舞。

今年的音乐节还有另外一个引入注目的活动，纪念一年前音乐节的晚上不幸死去的年轻人Stev，为此，数千人在南特市沿着卢瓦河河岸游行示威。Stev就是在警察驱散参加音乐会节日的人群时不幸掉入河中丧生的。示威者表示不会忘记这一事件，他们要求彻底查清警察的责任。

法国音乐节是前文化部长雅克朗创建的，2020年这届音乐会，献给了Stev。去年，在音乐节结束一个月之后，人们从卢瓦河中打捞出他的遗体。