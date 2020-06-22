数字法中图书馆：法国-中国网站里的文化艺术宝藏

法国国家图书馆和中国国家图书馆合作推出的数字法中图书馆法国-中国网站，向读者展示法兰西国家图书馆几百年来收藏的东方文化和艺术宝藏，精心挑选的7000份文献均用法中双语介绍。不仅是研究学者获得资料参考的宝库，也让喜欢中国历史和文化的人可以不出家门就能细玩品味。

广告 继续浏览后续

法国国家图书馆馆长罗昂丝·恩格尔介绍，法国－中国网站期待向世人展示的是独一无二的藏品。据恩格尔(Laurence Engel)介绍，法国国家图书馆拥有的汉学藏书是世界上最丰富、最古老的之一。事实上，法国很早就对中国研究产生了兴趣，而法国国家图书馆自17世纪起就一直与这一研究相伴而行。早在1668年，法国国王图书馆就收录了一些中文书，但要说到真正意义上的“中文藏书”，则只能从1697年算起。当时耶稣会士白晋神父 （Joachim Bouvet） 从中国给路易十四带回了一批共312卷中文书，然后还有康熙皇帝委托洪若翰 （ Jean de Fontaney）神父带到法国的两批共72卷藏书。等到了19世纪末，法国汉学开启了新的时代，汉学的发展变得更为系统化，也更有组织。1902年，古恒（Maurice Courant）发表了法国国家图书馆馆藏中文古籍的主题目录。

同时向世人展示的还有法国国家图书馆的合作伙伴法国欧洲与外交部的外交数字图书馆与里昂市立图书馆馆藏的一批优秀的文献及图片资料。自2019年起，中国国家图书馆（BnC）和上海市图书馆也加入其中，希冀以此为研究者及有兴趣的读者提供了解其管藏的国家级宝藏的机会。

为了完成法国中国数字图书馆这一极具野心的浩大工程，法国国家图书馆及合作图书馆成立了一支学术团队。他们结合学术顾问委员会所给与的宝贵建议和咨询，对本网站所要展示的内容进行了挑选。 挑选出的近7000份文献来自法国国家图书馆的十一个收藏部门，这一选择反映了从16世纪起直至1945年间法国和中国的文化、宗教、科学和艺术交流的丰富性和多样性。

网站内容极其丰富，分六大“章”，。分别是：道路，权利与外交，学识，生活场景，工艺与工匠，艺术与文学。

每个章节中又细分成不少小章节，不分巨细一一加以详细介绍，象俄罗斯娃娃一样，如果有耐心和兴趣一个个打开，就能发现其中蕴藏着非常丰富和奇妙的宝藏。比如，在“学识”章节的小单元就分成“中国经典著作的研究和翻译”“语文学”，“汉学”“数学与天文学”，“中医在中国和法国”，“植物学”“动物学”。点入“汉学“小单元，即能看到十八世纪到二十世纪的著名汉学家的介绍。比如，被法国汉学界公认为首位汉学家的雷慕沙（1788-1832），在22岁，即1810年就发表了 « 中国语言和文学论文», (Essai sur la langue et la littérature chinoises) ，一年后他还发表了题为《中国人的外语学习》(De l'Etude des Languese étrangères chez les Chinois) 的论文。1814年，皇家学院（法兰西学院前身）还为他设置了首个汉文讲席的位置，他也因此成为西方研究中国的开拓者。 在1826年，雷慕沙将中国的小说《玉娇梨》译为法文而为人所知。看到这些，如果您的好奇心被激起来了，就可以立即点开相关链接，在线上阅读《玉娇梨》的法文版本……

生活场景章节又分成：中国缩影、服饰行业家具与日常用品，消遣等小章节。内含非常多的图片，让读者随着鼠标的点击回到到几百年前的中国文化细节中。

中国的“生活场景“以及“工艺与工匠”中的文献进一步提供了丰富的图像资料，而且还展示了一种“品味中的亲华派”，这一点体现在整个欧洲十八世纪的各种形式的中国风中，比如家具、瓶子、织料、园林建筑等等。《圆明园四十景》是十八世纪中国艺术杰作，为我们展现了中国帝王夏宫园林的理想，在这一章中占据了重要的位置。这一文献是法国－中国网站的“珍宝”之一。

法兰西科学院院士巴斯蒂·布鲁基耶尔（Marianne Bastid-Bruguière）, 在网站上刊出的“法国与中国：相识相知的征途”一文中写道， 纵使远在千山万水之外，中国文明仍以其古老与优雅，在法国公众中激发持久不衰的求知欲和各种热爱与欣赏。法国人先是就此与欧洲公众展开对话，后来还直接与中国人、乃至世界其他各地的人展开对话。文章详细介绍了几百年以来法中关系的发展，从中世纪的发现，到中国和印度支那之间的二十世纪上半叶，非常值得一读。

法国－中国是法国国家图书馆数字藏书“共享的遗产”中的第四项作品，另外三项作品分别与巴西，波兰和日本相关。据介绍，共享遗产这一项目的宗旨是创造一个全新的虚拟交流和知识的空间，促进新的科学合作与国际合作，并彰显在与世界的交流中得到丰富的法国的文献遗产。

网站链接：https://heritage.bnf.fr/france-chine/homepage （注：法国国家图书馆告知，内部网站正在更新，6月24号“法国－中国”网站恢复正常使用）