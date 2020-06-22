法国进入解封第3阶段：返校 口罩 失业 电影院

虽然小部分地区出现疫情集中抬头趋势，但整体而言，法国本土新冠疫情继续稳中回落。从今天起，获准重新营业的场所继续增多，而旅游和文化产业占比极重的法兰西岛大区，也准备好将口罩制度，持续到至少7月中旬。

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有关大区失业情况，佩克莱斯指出，到今年年底，大区将因为新冠疫情而新增30万失业者，总失业人数预计突破百万人，这将是历史性的悲剧。这主要是因为法兰西岛大区的重要产业，例如旅游业，航空业，汽车业，文化，展会等，都受到重创。佩克莱斯表示，她非常担心疫情二次来袭，届时“法国的经济会真正跪下”。她认为，“疫情造成的危机就像一场海啸，所到之处摧毁所有”。到目前为止，法兰西岛大区已经背负了10亿欧元的债务，这当中主要是收入锐减，支出增多。

佩克莱斯对疫后的大众工作方式做了展望。她希望“疫情之后，人们可以将远程办公常规化，法国不可能承受得住衰退，不可能减少生产，因此要向法国人道出实情，那就是，要想填补养老金缺口，就必须增加工作时间”，“如果政府进行改革，却不向人们说真话，那么再多的改革，也都只能落空”。

6月21日，法国医院当中的新增感染人数284人，重症监护室存量715人。虽然接连出现多个疫情集中抬头的地区，但政府并没有大范围重新封禁的打算。从22日起，除了高中生之外，所有学生必须重新开始上课，小学和初中继续保持但软化社交防疫距离的要求，但限制措施已在幼儿园得到解除。至于口罩，幼儿园幼童“不得佩戴”(两岁以下幼童佩戴口罩很可能引发呼吸困难甚至窒息)，小学生“没有症状时不建议佩戴”，11岁以上的小学生和初中生在教室里“无法保证1米间隔的情况下需要佩戴口罩”，而初高中生在移动的时候，需要佩戴口罩。另外教师和校外受邀者，进入校园后如果可以保持1米社交距离，将不用佩戴口罩。

防疫措施的软化和各大学校和地区政府要求学生回校的呼声，并没能劝服所有家长。事实上，6月18日的一份民调显示，超过半数的受访者家庭已经“铁了心”不把孩子送回学校。虽然政府宣布“继续接受教育是强制性的”，但也没有具体说明让孩子继续在家远程上课，家长是否，以及将面临何种惩罚，只是强调“希望通过理解和对话，解决问题”。

从22日起，法国的电影院，赌场重新开业，群体体育运动也在同一天得到了恢复。继续保持关闭的有：博览会，展览，沙龙，迪厅，国际远洋游轮等。另外法属圭亚那和马约特的疫情依旧没有转绿，属于“脆弱程度较高的地区”，部分地区甚至强化宵禁，考虑重新封禁。