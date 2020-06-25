法国的象征——巴黎铁塔今起重开

巴黎著名旅游景点埃菲尔铁塔今天重新对外开放，希望吸引巴黎地区的居民，来弥补因新冠疫情而大幅减少的传统外国游客，目前在巴黎街头外国游客仍然非常少见。

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巴黎铁塔是世界上参观人数最多的古迹之一，据管理人员称， 通常铁塔每年的参观者有七百万人，由于新冠疫情，铁塔自3月13日就开始关闭，早于 17日开始的全国隔离。

不过 举世闻名的巴黎象征，在隔离的三个月中并没有放弃夜间的光影秀，其亮点是：两束射程为80公里的光束。 336台投影机，以及塔身上安装的两万个灯泡，在晚间每一小时的前五分钟里，照亮了巴黎的夜空。

从今天（6月25日周四）上午十点（格林尼治标准时间08:00）开始， 参观者可以上塔。最初一段时间，参观者从楼梯登上2层，等到7月初，如果卫生情况允许，到二层的电梯将重新开放，但是从二层到三层的顶层小电梯将不会运行，以“避免在这几台电梯中出现隔离的状况”。

此外，对参观路线设立了箭头标记 参观者必须戴口罩，限制参观人数，保证人与人之间的安全距离：铁塔在高度警惕的情况下重新开放。

为了克服参观的不便，铁塔运营公司宣布儿童门票半价，并准备在企业职工代表委员会进行促销活动，且方便网上订票服务...

这些措施是为了鼓励巴黎大区的居民，利用外国游客相对缺少的时期参观铁塔，且不用排队，在隔离期间，铁塔每个月的各种损失为900万欧元。

另外，巴黎卢浮宫也正在加紧为7月6日的重新开馆做最后准备工作。参观路线的蓝色标识已经贴好，估计参观人数将会减少，博物馆表示，从如果出现问题会进行调整。