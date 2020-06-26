法航A380完成告别飞行

A380巨型客机选择6月26日在法国空中举行告别飞行。法航原本计划以2022年底为终止期、逐步淘汰这一全球现有最大型商用客机，但疫情爆发以来，A380客机处于闲置状态，法航决定提前“永久停飞”。机上载有516名曾经在A380工作的飞行员、空中服务人员和机械师。曾是空中巨无霸的A380机型从此告别航空业。

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6月26日下午3点半，客机A380从巴黎戴高乐机场起飞，从南部地中海绕了一圈之后，返回巴黎。A380这一世界最大的商用客机运营了12年之后重重落幕。

空客A380堪称“空中巨无霸”，它曾是全球最大、最昂贵的客机。从设计理念上讲，A380大量采用当今最先进的技术与新材料，最大程度满足乘客舒适度的人性化客舱设计，着实吸引了全球的目光。但由于A380体型过大，比波音系的超大客机747还要更宽、更高，一般机场无法满足其起降标准，需要对跑道和登机口进行全面调整。新冠疫情更是更它致命一击。

告别飞行客机上载有516名机组人员，这中有驾驶员、客机服务员、空姐、机械师，他们留恋忘返，但残酷的现实不得不让法航做出心痛的决定。

根据法航集团声明，法航淘汰空客A380可能损失5亿欧元。法新社报道，法航—荷航集团今年一季度净亏损达18亿欧元，短期前景萎靡。法国政府先前承诺提供合计70亿欧元的贷款援助，支持法航渡过难关。

目前仍有9架A380客机闲置在多个机场。6架在戴高乐机场；1架在法国西南部的塔布（Tarbes）小型机场；西班牙港口特鲁埃尔(Teruel)机场停滞着2架A380客机。

4架将归还给德国资产管理公司、租赁商Dr. Peters集团；剩余的5架，法航试图廉价出手。

空中客车A380（Airbus A380）是空中巴士公司研发的双层4发巨型客机。该型号的原型机于2004年中首次亮相。首架A380客机于2005年1月18日在图卢兹厂房举行出厂典礼，并于4月27日试飞成功。

同年11月11日，客机首次跨洲试飞抵达新加坡 。2007年10月15日客机首先交付给新加坡航空公司，在10月25日首次载客从新加坡樟宜国际机场飞抵澳洲的悉尼国际机场。

A380客机是全球载客量最高的客机，最高载客量853人，曾打破波音747统领近31年的世界载客量最高的民用飞机纪录。但曾辉煌过近10年的A380还是告别了蔚蓝的天空。