Coronavirus-法国总统发起独立调查

法国总统马克龙（Emmanuel MACRON）主动发起针对冠状病毒疫情危机管理的评估，由瑞士医学专家Dr. Didier PITTET牵头，预计六个月后提交评估报告。

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据本台法广RFI法语记者报道，法国总统马克龙2020年6月25日周四下午在总统府爱丽舍宫主动发起了一项针对冠状病毒危机管理的评估任务，主要成员除牵头人-瑞士传染病和流行病学专家Dr. Didier PITTET之外，还有法国审计院前院长Raoul BRIETˎ 经合组织的首席经济学家Laurence BOONEˎ 法国国家科学研究中心杰出的研究主任Anne-Marie MOULIN, 波尔多大学医疗中心的公共卫生专家Dr. Pierre PARNEIX。马克龙总统尝试通过这一做法，展现其面对疫情危机管理的批评，不怕评估。

马克龙总统的目标是要展示其想要透明的意愿。法国总统府方面表示，这个主动发起的评估没有异常。执政当局寻求一种独立的反馈。对本次前所未有的卫生危机管理的一项评估揭示了不足之处： 人们记得口罩和检测试剂的匮乏。

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马克龙总统的主动做法遭到异议者的批评，但这一评估被认为是一种补充，与国会的调查委员会之间不存在竞争。这种主动评估必将能够让另一种 ˎ 不那么政客式的分析为人所知。所以，选择了科学界和经济学界的名人来牵头这一工作，其路线图旨在：为法国公众提供一种透明的ˎ 全面的和清晰的信息。

这一评估当然还是有政治目标的：旨在加强公众对机制的信任。马克龙总统承诺要从本次危机中吸取教训。以这种主动的做法为例，他希望展示其履行承诺，展望未来深思远虑。因为，这一工作还将有助于法兰西做好准备，以应对另一波疫情的大流行。

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