法反种族歧视女代表赴美领取“黑人娱乐电视大奖”

法国反种族歧视女代表阿萨·特拉奥雷（Assa Traoré）28日将前往美国领取“黑人娱乐电视大奖”，奖励她为法国少数族群争取权益的杰出表现。她弟弟阿达玛·特拉奥雷（Adama Traoré）2016年7月19日死在巴黎郊区宪兵队拘留所。阿萨和家人说阿达玛是三名宪兵暴力执法而死的；但法医验尸结果和巴黎上诉法庭都没有认为执勤的宪兵有过失杀人嫌疑。为获得真相，阿萨四年中四处奔波，在演艺界、知名作家支持下，发起多次大型示威活动。

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四年前的7月19日，阿达玛·特拉奥雷（Adama Traoré）和哥哥一起走出酒吧，三名宪兵以“勒索嫌疑”试图拘捕阿达玛。后者试图逃跑的路上，三名警察强硬把他铐住，带到 Beaumont-sur Oise 宪兵大队拘押所。两个多小时过去了，当一辆救护车来的时候，被铐住的阿达玛·特拉奥雷（Adama Traoré）倒在地上已经停止了呼吸。

在阿达玛遭拘押的两个多小时中，三名拘押的宪兵是否使用了暴力？两份法医提供的验尸报告显示，阿达玛是心脏骤停，有心胸病史。他的家人请的律师不接受这种说法，要求宪兵队重现拘押现场。阿达玛家人怀疑宪兵队对他使用了锁喉类的暴力执法行为。经过3年多的司法拉锯战，今年7月初，巴黎上诉法院有可能同意阿达玛律师和家人提出的重现拘押现场的要求。

阿达玛·特拉奥雷（Adama Traoré）是马里裔移民，在工地干活的父亲1999年离世，身后留下17个孩子。四次不同婚姻中有两个妻子是白种人。

阿萨·特拉奥雷为了给弟弟讨个公道，成立了一个为“阿达玛正义的委员会”。在46岁的非裔美国人乔治·弗洛伊德蒙怨死去之后，阿达玛正义委员会发起过多次上万人参加的大型示威活动。活动有时有黄马甲等不满现状的人参与，多次示威中和警察发生冲突。

法国政府发言人政府发言人恩迪亚耶（Sibeth Ndiaye）一再强调：法国是法国、美国是美国。，特拉奥雷之死是场“悲剧”，但大家要“平息怒气”。法国政府发言人还表示，法国必须“有所节制…因为特拉奥雷之死所引发的情绪，现在在我们国家还是很强烈”。

恩迪亚耶说，政府有信心司法制度将把特拉奥雷死因查得水落石出，敦促“以非常谨慎的态度解决这些问题”。

法国阿达玛·特拉奥雷“命案”和美国非洲裔男子弗洛伊德命案有质的区别。美国明尼阿波利斯市4名涉案警察已遭起诉；弗洛伊德案有近9分钟的视频；而阿达玛在遭拘留后两个小时死亡。他的死因到现在是个谜团，家人多次求真相遇到重重困难。

法国反种族歧视女代表阿萨·特拉奥雷（Assa Traoré）28日将前往美国领取“黑人娱乐电视大奖”，此份奖项会对查清死因施加不小的压力。

法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）6月初曾誓言，“每一个错误、过度（执法）、含有种族歧视的言论”都将“遭到调查、审判与惩处”。

他坚称：“如果警察中有人犯错，一定会受到处罚，且已经受到惩罚”，并指出一些执法人员因为行为不当而被绳之以法。