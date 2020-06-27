法国市镇进行第二轮投票 预估弃权率高

疫情使得2020年市镇选举第一轮和第二轮之间相隔了三个多月。3月15日第一轮后，6月28日将举行第二轮选举。第一轮投票弃权率高达55.34%，创下了弃权最高纪录。6月 28日受新冠病毒疫情的影响，申请委托代理投票（vote par procuration）人数明显上升。第二轮投票中70%市镇涉及到人口少于1000人小镇。

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现总理菲利普会不会在勒阿弗尔败选？巴黎现任市长伊达尔戈是否成功连任？已担任三届市长的前劳工部长玛蒂娜·奥布里（Martine Aubry）夫人在里尔可否险胜？法国极右势力国民联盟副党魁阿利奧（Louis Aliot）会不会坐上法国南部佩皮尼昂（Perpignan）市长宝座？诸多的悬念还是给这次第二轮选举增添了不少的悬念。

法国绿党在此次选举中会异军突起。绿灯已在里昂、图卢兹和马赛三市稳操胜券；现执政党-共和国前进”运动（La République En Marche ）也将和绿党在波尔多、和北部城市亚眠（Amiens）展开激烈的争夺。

巴黎现任市长伊达尔戈在周五最后一项民调中仍保持微软领先。如伊达尔戈连选连任成功的话，这是法国社会党在此次地方选举中少有的成功之例。下面就要看南部城市蒙彼利埃（Montpellier）会不会在社会党和其他左翼的联合中击败对手。

特殊时期特殊防疫措施

第一轮选举是在全国禁足令发布的前两天举行的，虽然采取了基本的防疫措施，但一些市镇、特别是小城市地方议员主动告诫大家不要到处乱跑。例如西南部基隆德省杜拜兹( Daubèze)市，当地的市政议员主动告诫老年人，不要去投票，否则会增加染上新冠病毒的风险。由此，当地113名登记选民只有29人投了票。

为成功举行第二轮选举活动，更为打消民众的重重顾虑，市镇加强了第二轮市镇选举的防疫措施。巴黎大区耗资1百万欧元为6月28日市镇选举作好全面的防疫准备。

每个参加点票的自愿者都备有一个新型防护头罩。投票箱前使用有机透明玻璃挡板把投票者和自愿点票者隔开。投票间（isoloir）一侧遮布刻意不拉到尽头，这样投票者可以在不使用手拉遮布的情况下，侧身转入投票间，以此来减少感染的可能。

如果投票者忘记随身带笔，市镇提供的圆珠笔会每次被消毒。各市政在进、出两地准备好多份免洗消毒液，口罩在投票者忘记戴时，也会给大家事先预备好。

为更好地确保安全社交距离，组织人员刻意每次仅让3个人同时进入投票站，其余的投票者会在保持一米距离的情况下在室外等待。