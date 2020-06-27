Covid-19:古巴医生团助法国马提尼克

古巴医生团出发前往法国位于中美洲加勒比海域的马提尼克岛（MARTINIQUE），协助当地对抗新型冠状病毒疫情，加强那里缺乏专科医生的医疗队伍。

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据本台法广RFI记者周六（2020年6月27日）发自哈瓦那消息，马提尼克岛自4月初以来一直在等待这批专科医生，这是法国与古巴之间的首次医疗合作，也是古巴人的一种巨大荣耀。对古巴医生而言，他们的最大担心不是遭冠状病毒感染，而是掌握法语。

Dr. MESA是15名前往马提尼克岛的古巴医生之一。古巴医生们的专业领域涵盖普通科 ˎ 肾脏科 ˎ 血液科 ˎ 放射科与高血压科。作为一名普通科医生，他曾赴塞拉利昂（Sierra Leone）参加针对埃博拉病毒（Ebola）的抗疫任务。如今，他骄傲地肩负着古巴医务工作者的价值观，在法国对抗冠状病毒。他表示，古巴医生们的想法唯一动力就是拯救生命，对古巴医生而言这是最重要的。

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古巴的白衣部队迈着军人的步伐出发了，如同往常那样，在国歌声中，在掌声中，在医疗合作团负责的口号声中：“你们出发，我们信任你们去完成这一高水平的任务，骄傲地肩负起古巴和它国旗的颜色！菲德尔万岁！劳尔万岁！”

为法国服务，对这些古巴医生而言是一种无以伦比的荣耀。这一合作的金额数字没有对外通报。

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