法国告别费森海姆核电厂

法国费森海姆（Fessenheim）核电厂在运转40多年后，预定本月30日正式关闭。长期警告核污染的环保人士对费森海姆除役自是大表欢迎，但另方面电厂关门也引发当地的经济问题。

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据法新社消息，法国费森海姆核电厂吹响熄灯号。费森海姆是法国最老的核电厂，于1977年开始运转，原定届40年除役，目前已逾3年。在2011年日本福岛核反应炉炉心熔毁大灾难后，费森海姆核电厂便成为反核人士攻击的目标。

据该报道称，费森海姆位于法国东部莱因河边，靠近与德国、瑞士交界处。福岛核灾发生数月后，时任总统奥朗德（Francois Hollande）承诺要关闭费森海姆核电厂，但直到2018年，现任总统马克龙（Emmanuel Macron）才批准费森海姆除役。

费森海姆核电厂由法国电力集团（EDF）经营，设有两座反应炉，在今年2月已先停掉一部。第2座反应炉预定6月30日一早停炉卸载，但得花费数月时间，反应炉才足以冷却下来，以移除核废料，此一过程应在2023年前完成，但整厂全部拆卸最快也要到2040年。

法新社说，在2017年底前，费森海姆电厂员工与包商人员总计逾千人。核电厂关闭后，约有150个家庭将在今年夏季搬离居民数约2500人的费森海姆镇。随后还会有人陆续离开，仅留守必要的294人，负责废料移除工作直到2023年，之后约有60人续留，进行最后拆解工作。